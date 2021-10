Accident de vélo à McMasterville: le maire réclame des changements

Le maire de McMasterville réclame un arrêt-stop et une traverse piétonnière à l’endroit où un cycliste de 15 ans a été grièvement blessé après avoir été fauché par un automobiliste, le 11 octobre dernier.

Martin Dulac a décidé de ne pas attendre la conclusion de l’enquête sur ce grave accident pour demander des changements à l’intersection du chemin Richelieu (route 223) et de la rue Saint-François à McMasterville. «Un tel accident nous pousse à nous demander si l’aménagement routier est sécuritaire. Au conseil municipal, nous croyons que la réponse est non. Nous devons tirer des leçons constructives de cet événement», a-t-il expliqué.

Dans les derniers jours, des résidents du secteur ont dénoncé la vitesse à laquelle circulent les véhicules et le peu d’espace réservé aux cyclistes sur l’accotement. De son côté, le maire estime que les automobilistes empruntant cette route qui sillonne la rivière Richelieu peuvent être divertis par le paysage.

«C’est une route panoramique. Un beau dimanche après-midi ensoleillé, tout le monde aime regarder la rivière et le paysage. Est-ce que les gens ont toujours les yeux sur la route?», se questionne le maire.

Pourtant, les usagers de la route devraient être plus attentifs puisqu’une descente de bateaux, un dépanneur et des résidences rendent la circulation dense dans le secteur. De plus, de nombreux piétons et cyclistes y font des promenades pour profiter de la vue.

«La traverse piétonne va permettre d’attirer l’œil des automobilistes alors que le stop va permettre de réduire la vitesse dans ce secteur», a estimé le maire.

En discussion avec le MTQ

Le conseil municipal doit adopter une résolution demandant ces changements à cette intersection à la prochaine séance ordinaire, le 15 novembre. Ensuite, une demande formelle sera effectuée au ministère des Transports du Québec (MTQ).

Ce dernier n’a pas voulu se prononcer sur le dossier avant d’avoir reçu la demande de la Ville. «Lorsque le ministère recevra la demande, nous allons l’analyser, regarder les différentes pistes de solution et faire le suivi auprès de la Ville», a affirmé la porte-parole du MTQ, Karine Abdel.

Celle-ci a néanmoins confié que le ministère et McMasterville ont discuté des enjeux liés à la cohabitation entre les automobilistes et les cyclistes sur la route 223 en septembre dernier, quelques semaines avant l’accident impliquant l’adolescent.

Ni l’alcool ni la vitesse ne serait en cause dans cet accident, selon la Régie de police Richelieu Saint-Laurent.

