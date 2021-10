Coupe Billie Jean King : un grand défi pour les Canadiennes

Privé de Bianca Andreescu et de Leylah Annie Fernandez, le Canada ne se compte pas d’histoires au moment d’amorcer les Finales de la Coupe Billie Jean King, qui rassemble à Prague les 12 meilleurs pays dans le monde du tennis féminin.

«Je sais que les filles vont donner tout ce qu’elles ont, et même si nous sommes l’équipe négligée sur papier, tout est possible», notait le capitaine Sylvain Bruneau, avant le début des hostilités face à la France prévu lundi matin (à 5 h 30 heure du Québec).

Vous pourez voir ce duel en direct sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Les Françaises, championnes en titre, sont les premières adversaires pour l’équipe composée de Françoise Abanda, Carol Zhao, Rebecca Marino et Gabriela Dabrowski.

«À ce niveau de compétition, chaque rencontre est difficile, a également mentionné Bruneau, tel que cité sur le site web de Tennis Canada. La France et la Fédération russe de tennis constituent des défis, mais nous sommes prêts à les relever.»

Après la France, lundi, les Canadiennes seront effectivement opposées aux représentantes de la Russie, mercredi.

L’importance du match de double

La modification du format des rencontres laisse croire aux Canadiennes que tout n’est pas perdu d’avance. Loin de là. Ainsi, contrairement à ce qui se faisait dans le passé, le match de double aura lieu dès le troisième duel s’il y a égalité après les deux premiers matchs de simple.

«C’est vraiment bien que le double soit présenté après deux matchs de simple et non plus après trois ou quatre, se réjouit d’ailleurs Dabrowski, qui occupe le cinquième rang de cette spécialité au classement de la WTA. Je suis très enthousiaste à l’idée de cette perspective, car le double a maintenant beaucoup plus de poids qu’il n’en avait auparavant.»

Contre les championnes en titre

Dans le camp français, l’objectif est de poursuivre sur la lancée de 2019 quand on l’avait emporté, à Perth, en Australie. La défense de la couronne n’avait pu se faire l’an dernier, car la compétition (autrefois nommée Fed Cup) a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

«Nous sommes très heureux d’être de retour ensemble, les joueuses et le personnel, a souligné le capitaine de la France, Julien Benneteau, sur le site web de la Coupe Billie Jean King. J’ai dit aux filles que j’étais certain que le pays qui l’emportera quittera avec des émotions et des souvenirs incroyables. Je leur ai demandé de faire ce qu’elle pouvait pour gagner encore.»

Pour cette édition, Caroline Garcia et Alizé Cornet mènent la délégation française, appuyées par les jeunes Fiona Ferro et Clara Burel. Il y a deux ans, Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier, absentes à Prague, faisaient plutôt partie de l’équipe.

