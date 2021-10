Courte piste: médaille d’or pour le relais masculin

Steven Dubois, Charles Hamelin, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont uni leurs efforts pour s’imposer au relais 5000 mètres dans une course relevée disputée dimanche à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Nagoya, au Japon.

Dubois, dernier relayeur du relais canadien masculin, a démontré beaucoup de cran en fin de course. Alors qu’un Hongrois le talonnait, le Québécois était provisoirement deuxième derrière un Chinois qu’il a réussi à dépasser par l’extérieur dans le dernier virage et lui souffler la victoire par 13 millièmes de seconde.

Dans les secondes suivantes, le patineur de Lachenaie n’a même pas pris le temps de reprendre son souffle pour aller sauter dans les bras de ses coéquipiers demeurés au centre de la glace. Les Hongrois se sont classés troisièmes.

«Dans l’échange d’avant, j’avais vu que le Chinois perdait pied, signe qu’il n’était pas totalement en contrôle. Moi, j’avais les jambes que je voulais et j’ai attendu qu’il ralentisse un peu. J’ai vu l’espace à l’extérieur et j’y suis allé», a indiqué Dubois.

«Ç’a été la pire glace depuis des années, mais aussi la fois où tout le monde (de l’équipe) a été le plus solide. On y allait pour gagner!»

L’athlète a mentionné se sentir plus confiant qu’à l’étape de Pékin, la semaine dernière, et c’est ce qui a fait la différence selon lui. Il demeure patient, en attendant de monter sur un premier podium individuel cette saison.

Cette victoire au relais fait oublier sa déception de samedi où il avait été deuxième du 500 mètres avant d’être disqualifié par les officiels pour avoir nui à un adversaire.

«L’année passée, j’ai eu beaucoup de médailles de bronze, alors là, je veux aller chercher d’autres couleurs, a noté Dubois. En fin de semaine, je faisais mes meilleurs temps au 500 mètres et j’étais dans les seuls sous les 41 secondes. J’y allais pour gagner.»

Une autre médaille pour Dion

La semaine dernière, à la Coupe du monde de Pékin, Dion était pour sa part monté sur un podium individuel de Coupe du monde pour une première fois en cinq ans. Or, il n’a pas perdu du temps pour répéter cet exploit, alors qu’il a été décoré du bronze à nouveau sur 1000 mètres, dimanche.

La finale féminine du 1000 mètres, où les Canadiennes Kim Boutin et Courtney Sarault se mesuraient à deux Néerlandaises et une Américaine, a par ailleurs été âprement disputée. Sarault s’est maintenue dans les deux premières pendant la première moitié de l'épreuve alors que Boutin est demeurée en cinquième place de cette course qui s’est déroulée à vive allure et qui a couronné l’Américaine Kristen Santos. Quatrième, Sarault a devancé sa compatriote d’un rang.

