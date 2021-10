«Je ne savais plus qui j’étais» -Zaz

Elle était épuisée. Étourdie. Bref, une pause s’imposait pour Zaz. Après avoir passé trois années à « retrouver son équilibre », la chanteuse revient aujourd’hui en force avec un cinquième album au titre évocateur : Isa.

Contrairement à ce qu’on pourrait de prime abord penser, ce n’est pas la pandémie qui a inspiré à Zaz ce temps d’arrêt. La décision était prise il y a un moment déjà. Mais la COVID-19 – et le confinement qu’elle a occasionné – est venue confirmer son choix, atteste la chanteuse.

Et bien qu’elle se soit avérée nécessaire, cette pause n’a pas été facile. Au contraire, même.

« J’avais perdu tous mes repères. Je ne savais plus qui j’étais. J’avais été Zaz tellement longtemps, constamment tournée vers l’extérieur et dans les excès, que j’étais saturée. Il fallait que je me pose, que je m’occupe de moi et que je nourrisse ma vie personnelle », confie Zaz, née Isabelle Geoffroy, en entretien au Journal.

« Ça a été un long travail d’alchimie, d’ouverture et de vulnérabilité. J’ai traversé des mers, des montagnes et des océans. Mais je suis vivante. Et je suis toujours là », ajoute-t-elle.

En toute intimité

Au bout du fil, le changement est déjà perceptible dans l’énergie de la chanteuse. Évident. Et les fans peuvent désormais l’entendre sur Isa, un cinquième album plus posé et introspectif, lancé de part et d’autre de l’Atlantique il y a quelques jours.

« Isa, c’est mon journal intime que j’ouvre avec beaucoup de pudeur. Ces nouvelles chansons, je les ai traversées. Il y a des moments où c’était difficile de les chanter et de les incarner tellement elles étaient en phase avec ce que je vivais. Ça a été très thérapeutique pour moi d’enregistrer plusieurs d’entre elles », indique-t-elle.

Des exemples précis ? Les pièces Ce que tu es dans ma vie et Comme tu voudras, évoquant respectivement la relation avec sa belle-fille et celle avec son père. Des sujets franchement personnels, quoi.

« Je recevais des chansons qui étaient toujours dans la même veine, semblables à Je veux dans les paroles et les propos. Mais c’est bon, je l’ai fait, mon Je veux. J’avais envie d’exprimer autre chose, des trucs plus près d’Isabelle que de Zaz », indique-t-elle.

Bientôt sur scène

Ce nouvel univers musical, Zaz le portera prochainement sur les planches dans le cadre d’une tournée mondiale qui s’amorcera en janvier prochain. Et évidemment, une portion québécoise est prévue, la chanteuse étant attendue sur nos scènes à l’automne 2022.

« Je suis toujours aussi amoureuse du Québec ! Dès que j’en ai l’occasion, j’y retourne pour me ressourcer. Et comme je n’ai pas pu y aller depuis un moment, ça me manque réellement », avoue-t-elle.

L’album Isa est présentement sur le marché.