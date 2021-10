Laissons les enfants tranquilles!

Régulièrement, on nous dit dans les médias que les jeunes sont stressés, anxieux, angoissés.

Que la consommation d’antidépresseurs et d’anxiolytiques chez les enfants connaît une hausse fulgurante.

Vous êtes surpris ? Pas moi.

UNE ENFANCE SOUS SURVEILLANCE

Regardez à quelle époque ils vivent !

On ne cesse de leur dire « Fais pas ci ! », « Fais pas ça ! ».

Chacune de leur parole est surveillée, soupesée, analysée !

Ne dis pas tel mot, ne lis pas tel livre, ne regarde pas telle série, ne porte pas tel ou tel déguisement, n’utilise pas telle expression !

Sinon, tu devras confesser tes péchés et demander pardon !

On dirait des soldats qui sont obligés de traverser un champ de mines. Ils avancent avec prudence, se demandant quand une mine va leur péter dans la face...

Et on se demande pourquoi ils sont anxieux.

Mais on le serait à moins !

On leur dénie l’un des droits les plus fondamentaux de l’enfance : le droit à l’insouciance.

Le droit d’avoir du fun, sans que le chœur des curés se mette à pousser des hauts cris.

C’est rendu que même les déguisements d’Halloween ont une portée politique !

Oh mon Dieu, la p’tite voisine s’est déguisée en geisha et son frère en samouraï, vite, excusons-nous auprès de l’ambassade du Japon !

Quand c’est rendu qu’un simple costume d’Halloween menace la survie d’une culture millénaire, on n’est pas loin de l’asile...

LA DERNIÈRE GÉNÉRATION

Chaque jour, je bénis le ciel d’avoir grandi dans les années 70.

Je fais partie de la dernière génération à avoir vécu une enfance insouciante.

Quand on se levait, le matin, mes chums et moi ne pensions qu’à une chose : avoir du fun.

Pas sauver la planète ! Pas lutter contre le méchant patriarcat ou les stéréotypes cisgenres !

Juste avoir du fun ! Faire des bêtises ! Jouer aux cowboys !

Et si, en plus, on pouvait frencher une des sœurs Lemay, tant mieux !

À l’époque, le ministre de l’Éducation n’avait pas à prendre la parole pour défendre notre droit de nous déguiser !

On prenait une serviette, on se la mettait sur la tête et ta-dam ! On était un Sheik et la ruelle se transformait comme par magie en désert du Sahara !

Et tout le monde s’en sacrait !

Ça ne devenait pas un scandale politique !

On n’en parlait pas dans le journal le lendemain, et Me Alban Flamand ne se prononçait pas sur la chose au canal 10, entre deux blagues salaces de Roméo Pérusse !

LES SEINS DE SYLVIE

On se croirait revenu aux années 40, quand les curés faisaient la leçon à leurs ouailles du haut de leur chaire.

En fait, c’est pire.

À l’époque, ce que le curé nous disait entrait par une oreille et sortait par l’autre.

On marmonnait une vague prière (« Blablabla Notre Père, blablabla Marie »), puis on sortait de l’église et on se réfugiait sous le balcon demander au grand Steve si c’est vrai qu’il avait frôlé les seins de Sylvie Bibeau.

La messe durait une heure, c’est tout.

Alors qu’aujourd’hui, la messe dure 24 heures sur 24, sept jours par semaine.

Et après, on se demande pourquoi les jeunes délaissent la réalité pour se réfugier dans le monde imaginaire des jeux vidéo.

Duh !