Les enfants font fi de la pluie

La pluie n’a pas empêché de petits monstres de partir à la recherche de bonbons et de chocolats ; certains ont même apprécié l’effet effrayant que la brume produisait à l’Halloween dimanche.

« Moi j’aime vraiment ça ! Ça fait plus peur avec la pluie et la nuit qui tombent », s’est réjoui Octave, un jeune léopard de 8 ans rencontré dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

Les averses qui se sont abattues sur la région toute la journée de dimanche n’ont pas réussi à enlever aux enfants leur enthousiasme à se déguiser et à sortir ni aux parents celui de les accompagner.

La province attendait entre 30 et 60 mm de pluie, dimanche.

« [Les enfants] ne sont pas arrêtables ! On a même du mal à les suivre », dit en riant Simon Marchand, qui était en compagnie de plusieurs enfants déguisés.

D’autres parents se sont réjouis que l’Halloween ne soit pas annulée, comme en 2019, à cause des intempéries.

« Évidemment, ce n’est pas l’idéal de faire ça sous la pluie, mais ça leur fait tellement plaisir ! Et puis, on est en automne alors c’est normal qu’il ne fasse pas très beau », indique Marie-José Smith, qui était avec un jeune Iron Man et un Mandalorian, un personnage de l’univers de Star Wars, rencontré à Boucherville, sur la Rive-Sud de la métropole québécoise.

Moins d’animation

Entre la pandémie et le mauvais temps, plusieurs parents ont remarqué qu’il y avait moins de décorations que par les années précédentes.

« Dans notre rue, il y en a vraiment moins que d’habitude, je pense que le temps en a découragé certains », a relaté Stéphanie Munger, de Boucherville.

Outre la météo, ce sont aussi les mesures sanitaires qui ont poussé certains à annuler une nouvelle fois les festivités. C’est notamment le cas de celles de la famille Limoges, à Rosemère, sur la Rive-Nord de Montréal.

« L’an dernier, nous n’avions rien fait parce qu’on ne voulait pas prendre de chance. Cette année, on a fermé la maison parce qu’on aurait dû demander le passeport vaccinal, comme nous l’a dit la Santé publique », précise Chantal Limoges, qui peut accueillir jusqu’à 5000 visiteurs en temps normal et distribuer jusqu’à 2000 sachets de bonbons.

Originalité

Du côté des bonbons, de nombreux distributeurs ont décidé de garder les stratagèmes mis en place pour la pandémie l’an dernier.

Lucie Paquette, à Laval, par exemple, a accroché près de 120 paquets de confiseries sur l’arbre en avant de sa maison.

« Ça avait eu un grand succès l’année passée, alors on s’est dit qu’on allait recommencer. En plus ça nous permet d’aller chercher des bonbons et les gens se servent tout seuls », explique-t-elle.

Pas assez de sacs

Dans le secteur Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, les paquets de friandises sont donnés à profusion, explique Isabelle Soucy.

« Dans le quartier, il y a toujours beaucoup d’enfants qui passent, c’est vraiment super ! Je prépare environ 200 sacs et je risque d’en manquer », raconte-t-elle, tout en donnant des petits sachets à une quinzaine d’enfants.