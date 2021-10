Les meilleurs costumes d'Halloween des célébrités

Les vedettes, comme le commun des mortels, aiment aussi se déguiser à l'Halloween. Elles ont souvent un budget plus garni pour trouver des costumes hors de l'ordinaire, mais aussi parfois l'aide de professionnels, tels que des stylistes et maquilleurs, pour les aider à compléter leur transformation à la perfection. Voici certains de nos costumes préférés des vedettes pour l'Halloween, édition 2021.

Léa Stréliski

L'humoriste s'est inspirée de l'actualité pour trouver son costume rigolo. Elle s'est déguisée en la femme à la pancarte qui a fait chuter plusieurs cyclistes lors du Tour de France.

Isabelle Desjardins

L'ex-animatrice et femme du hockeyeur David Desharnais est blonde, mais elle a enfilé une perruque poivre et sel pour personnifier l'effrayante Cruella.

Hayden, le fils de Maïka Desnoyers et Guillaume Latendresse

Mention spéciale pour Hayden, le fils de Maïka Desnoyers et Guillaume Latendresse, qui n'a pas eu peur du ridicule en enfilant une robe pour son costume de reine du hockey.

Amy Schumer

C'est bien connu, Amy Schumer aime faire rire, et c'est réussi avec son costume de tampon Tampax!

Lizzo

La chanteuse Lizzo a surpris les passants pendant la fin de semaine en se promenant dans un costume de Grogu, ou Baby Yoda, dans les rues de Hollywood.

Avec un maquillage détaillé, une perruque et des oreilles, la chanteuse était méconnaissable.

Janelle Monae

On retrouve la chanteuse et l'actrice Janelle Monae dans le même thème, c'est-à-dire créature verte étrange, dans un costume du Grinch de Noël. La transformation est réussie, puisqu'elle est méconnaissable!

Trevor Noah

L'animateur et humoriste Trevor Noah a, pour l'occasion de l'Halloween, emprunté les vêtements du chanteur The Weeknd, et la ressemblance est frappante!

Hailey Bieber

Une autres transformation bien réussie est celle d'Hailey Bieber en Britney Spears. Hailey enfile quatre ensembles iconiques de la vedette de la pop: celui du vidéoclip de ...Baby One More Time, celui du vidéoclip de la chanson Oops! I Did It Again et celui du vidéoclip de la chanson I'm a Slave 4 U. Elle reproduit également la couverture du magazine Rolling Stone où on voit la chanteuse en petite tenue, tenant Tinky Wiky des Télétubbies.

Nina Dobrev, Shaun White et Adam Devine

L'actrice Nina Dobrev et son copain, le snowboardeur et skateur professionnel Shaun White, ainsi que leur ami, l'acteur Adam Devine, se sont déguisés en personnages de la série The Queen's Gambit, diffusée sur Netflix, et le résultat est hilarant!

Madelaine Petsch et Camila Mendes

Un autre costume de groupe particulièrement réussi est celui des actrices de Riverdale, Camila Mendes et Madelaine Petsch, qui se sont déguisées en Velma et Daphné de Scooby-Doo.

Kourtney Kardashian et Travis Barker

Le couple chouchou d'Hollywood était méconnaissable pour l'Halloween, alors qu'ils se sont déguisés en personnages du film True Romance (1993), Clarence Worley (campé par Christian Slater) et Alabama Whitman (jouée par Patricia Arquette). Ils ont même refait l'affiche du film!