Montréal: des sans-papiers et des réfugiés réclament une «ville solidaire»

De nombreux réfugiés et de personnes sans-papiers se sont réunis, dimanche matin, devant le bureau de campagne électorale de Denis Coderre, à Montréal, pour réclamer des mesures concrètes à une semaine des élections municipales.

«Nous voulons vivre dans la dignité», «Statut pour tous», «Nous voulons vivre sans peur», est-il possible de lire sur les différentes pancartes qui ont été placardées devant le bureau du candidat d’Ensemble Montréal.

Ces messages ont été affichés en tant que «plateforme des sans-papiers», a indiqué dans un communiqué l’organisme Solidarité sans frontières.

«Nos voix sont ignorées par les politiciens à tous les niveaux. Nous sommes ici pour dire à tous les candidats municipaux que nous voulons une ville solidaire et une ville sanctuaire pour réduire la précarité dans laquelle nous vivons en tant que membres sans-papiers de la communauté. Nous voulons voir des actions réelles pour mettre en œuvre les résolutions et les tweets des politiciens intéressés», a déclaré Mahdi, de Solidarité sans frontières.

Les personnes présentes ont notamment déploré qu’aucune mesure n’ait été prise par l’administration Plante pour mettre en œuvre une résolution soutenant la régularisation des individus sans statut, qui avait été adoptée en 2020 par la Ville de Montréal.

Elles ont également dénoncé l’inaction de M. Coderre lors de ses précédents mandats à la tête de la métropole et de ministre fédéral de l’Immigration.

«Nous vivons dans la peur quotidienne que la police de Montréal (SPVM) nous arrête et nous remette à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour détention et déportation. Nous gardons la tête baissée et sommes obligés d’accepter les abus et l’exploitation pour cette raison», a souligné Miriam de Solidarité sans frontières, pour qui l’ASFC a lancé un mandat d’arrêt après le refus de sa demande d’asile.

À voir aussi