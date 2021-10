Nos chansons favorites de septembre

Qui dit arrivée de l’automne, dit abondance de nouveautés musicales. Voici ce que nous avons retenu de ce foisonnant mois de septembre.

Mtl me déteste, Lydia Képinski

CB : Petite bombe dansante au refrain gros comme ça, Mtl me déteste a tout ce qu’il faut pour séduire ceux qui avaient passé outre son formidable premier album, Premier juin, paru en 2018. À l’instar d’un Hubert Lenoir, Lydia Képinski plonge ici sans complexe et avec espièglerie dans une pop destinée aux masses. Les masses embarqueront-elles ?

Chaussée, Les Louanges

RGM : Quelques mois après l’excellente Pigeons, Les Louanges est de retour avec une nouvelle pièce très groovy qui nous permettra de patienter avant la sortie de son album prévu pour 2022. Sur Chaussée, on retrouve une musique pop appuyée par des « synthés vaporeux, légèrement rétro ». Vincent Roberge a bien fait de ne pas « en rester là ».

La musique, Choses sauvages

CB : En plus d’être (selon nos fastidieuses recherches) la seconde chanson au Québec à porter ce titre tout simple, mais si évocateur (la première était l’œuvre de Jean-Pierre Ferland), cet extrait du prochain album de Choses sauvages rappelle qu’on peut éprouver un plaisir fou à se déhancher furieusement sur une pièce instrumentale.

Murmures, Jean-Michel Blais

RGM : Le pianiste nous touche encore une fois en plein cœur avec sa nouvelle composition, murmures, qui se retrouvera sur son nouvel album, aubades, à paraître en 2022. Pour la première fois sur un album, Blais a collaboré avec un ensemble. Le résultat est franchement réussi et laisse entrevoir un disque différent, mais tout aussi intéressant, de ses solos précédents, Il et Dans ma main.

Gelé su’l feu, Fuck toute

CB : Le titre de la toune et de l’album (Coké Computer) de même que le nom du groupe, tout cela ne laisse planer aucun doute. Oubliez la ballade mélancolique, il est l’heure de se décaper les oreilles.

Te quitter, Fanny Bloom

RGM : Nouvelle artiste au sein de l’écurie Audiogram, l’auteure-compositrice a voulu rendre hommage au chef-d’œuvre de Daniel Bélanger, Rêver mieux, qui fête ses 20 ans cet automne. Comme premier extrait de son mini-album Rêve encore, Fanny Bloom reprend de très belle façon Te quitter avec une petite touche électropop actuelle.

Briller, La Bronze

CB : Parue au début du mois, cette jolie ritournelle pop semble quémander quelques journées d’été de plus alors que pointe l’automne. « Je veux briller comme les étoiles à la télé », chante La Bronze, faisant écho à une obsession contemporaine qui, elle, ne connaît pas de saison morte.

Ce n’est pas de la chance, Ariane Roy

RGM : Finaliste des Francouvertes 2020 et Révélation Radio-Canada, Ariane Roy poursuit son chemin avec brio. Après un premier mini-album, Avalanche (n.f.), bien reçu l’an dernier, l’auteure-compositrice revient avec une nouvelle pièce accrocheuse coréalisée par son complice Dominique Plante. Une pop alternative encore là très groovy.

La vie parfois, Salomé Leclerc

CB : C’était déjà un plaisir sans cesse renouvelé d’écouter Salomé Leclerc. Imaginez maintenant qu’elle fait équipe avec Louis-Jean Cormier.

Et hop, Corridor

RGM : Pour la première fois en plus de deux ans, la formation signée chez Bonsound et Sub Pop nous arrive avec du « nouveau » matériel. Mais dans les faits, Et hop est plutôt une chanson indie rock inédite qui avait été composée durant les sessions du deuxième album du groupe, Supermercado, quelque part en 2017. On remercie le groupe de l’avoir enfin rendue disponible.