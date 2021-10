Nos chansons favorites d’octobre

Du rap québécois à son meilleur, le retour inespéré d’une star internationale, du rock qui a du mordant, des ballades à fleur de peau : octobre, tu as été généreux pour nos oreilles de mélomanes. Voici une sélection de 10 chansons qui ont bercé nos premières journées d’automne.

3e avenue, Koriass

(CB) Limoilou a ce petit quelque chose d’inspirant. Le rappeur Koriass nous fait vivre l’esprit de son hood sur le ton du repentir dans ce qui sera le premier extrait d’un album annoncé pour 2022. Très réussi.

Météore, Bleu Nuit

(RGM) Avec un nom qui rappelle les douces fins de soirée à TQS, le groupe Bleu Nuit a encore une fois fait appel à Julien Mineau (Malajube) pour la réalisation de son nouveau disque, Métal. Le groupe en a dévoilé un savoureux nouvel extrait post-punk, Météore.

Santé, Stromae

(CB) Six ans plus tard, la plume de la vedette belge a encore sa touche magique. Ici, Stromae rend hommage aux travailleurs du quotidien en jouant avec les mots, avec la dextérité et la créativité qui ont fait sa renommée. On attend maintenant l’album.

WOOPA, PL & Wheelie

(RGM) Après un premier extrait, Barbe à papa, très bien reçu en août, voilà que le projet du comédien Pierre-Luc Lafontaine ressurgit avec WOOPA. Encore une fois, la pièce déjantée est accompagnée d’un vidéoclip qui comprend de nombreux amis comédiens du chanteur.

Jaseur, Marie Claudel

(CB) Il y a un admirable jeu de contrastes entre la douceur de la voix de Marie Claudel et les accords de guitare abrasifs, mais tout en retenue, de Jaseur. Comme si elle nous servait un avertissement : voici une pièce folk, mais il y a aussi du rock en moi.

Carved Into Stone, Isaac Symonds & Loryn Taggart

(RGM) L’ex-membre du groupe Half Moon Run nous arrive avec cette très jolie collaboration. Sur Carved Into Stone, on peut entendre la superbe voix de Loryn Taggart, qui nous plonge dans une époque plus près d’Ella Fitzgerald et Nina Simone.

Valhalla Dancer, Beyries

(CB) – Qu’elle compose des ballades au piano comme cette Valhalla Dancer ou qu’elle hausse le tempo en formule indie pop-rock, Amélie Beyries possède ce don rare de fabriquer des mélodies desquelles jaillissent des émotions à fleur de peau. Et ça fonctionne à tous les coups.

HERA, Carla Blanc et Evelyne Brochu

(RGM) – Le membre de Dear Criminals, Charles Lajoie, a sorti un nouvel extrait qui se retrouvera sur son prochain mini-album. Sur HERA, que ne renierait probablement pas Les Louanges, on peut entendre la très belle voix de l’actrice et chanteuse Evelyne Brochu.

Kenny U-Pull, Antoine Corriveau

(CB) – Alors qu’il est temps de songer à poser les pneus d’hiver, Antoine Corriveau nous sort un autre extrait de son brillant album de route, Pissenlit. À 1 min 24 s, voilà certainement un des singles les plus courts parus au Québec. D’où cette ingénieuse idée de jouer la toune deux fois de suite et tourner deux vidéoclips mis bout à bout, totalisant ainsi trois minutes. Songé...

Loulou, Cédrik St-Onge

(RGM) Cédrik St-Onge n’avait d’abord pas l’intention de rendre publique cette chanson qu’il avait écrite pour que sa copine se sente mieux durant le confinement. Il a bien fait de la sortir, car on se retrouve avec une pièce parfaitement réconfortante pour novembre qui s’en vient.