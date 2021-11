Pas de Prescott, pas de problème

Devant se débrouiller sans leur quart-arrière partant, les Cowboys de Dallas ont tout de même trouvé le moyen de vaincre les Vikings du Minnesota 20 à 16, dimanche soir, au U.S. Bank Stadium.

Juste avant l’affrontement, l’organisation texane a annoncé que Dak Prescott allait rater le match en raison d’une blessure à un mollet. C’est Cooper Rush qui a pris sa place derrière le centre.

Le substitue de 27 ans a bien fait, notamment sur la derrière séquence à l’attaque des Cowboys (6-1), où il a trouvé Amari Cooper dans la zone payante pour le touché de la victoire. Rush a conclu sa partie avec 24 passes complétées sur 40 tentatives pour 325 verges et deux majeurs. Il a aussi été victime d’une interception.

Cooper et CeeDee Lamb ont été ses cibles de prédilection. Le premier a attrapé huit relais pour 122 verges, tandis que le second a mis ses mains sur six ballons pour 112 verges.

Chez les Vikings (3-4), Kirk Cousins et Adam Thielen ont uni leurs efforts pour un touché inscrit au premier quart. Ce fut toutefois la seule fois que les favoris de la foule ont franchi la ligne des buts. Les autres points de l’équipe perdante ont été obtenus via la jambe du botteur Greg Joseph.

À voir aussi