Peine de 32 mois pour une sanglante attaque

Un homme de Sherbrooke qui trouve tout simplement « dommage » d’avoir, avec une bouteille de bière d’un litre, défiguré une femme qui risque d’être marquée à vie aura 32 mois derrière les barreaux pour éprouver des remords pour son crime.

« [La victime] a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et a souffert d’amnésie et de pertes de conscience depuis. Elle dit ne plus être la même personne, qu’elle gardera des séquelles importantes pour le reste de ses jours », a décrit le juge Paul Dunnigan, dans sa décision rendue récemment.

Une « histoire de triangle amoureux » serait à l’origine d’un conflit qui a éclaté entre Bobby Powers, 44 ans, et un couple résidant dans le même immeuble que lui, le 7 mars 2019.

Ce soir-là, les trois ont consommé de l’alcool ensemble.

À un moment, ils ont demandé à l’accusé de quitter leur appartement, mais ce dernier a refusé.

Fractures et lacération

Une altercation physique s’est amorcée.

Alors que son conjoint avait le dessus, la femme s’est mise à l’asperger de poivre de cayenne pour qu’il lâche Powers.

« La bataille cesse, mais l’accusé saisit une bouteille de bière d’un litre et la lance en direction de [l’homme], mais c’est [la victime] qui la reçoit en plein visage. Elle perd conscience », a indiqué le magistrat.

Transportée d’urgence à l’hôpital, la dame a souffert de deux fractures, soit de l’os frontal et du nez. Une grave lacération a aussi dû être traitée.

« Le rapport médical et des photographies prises à l’hôpital dans les jours suivants témoignent avec éloquence de la gravité de la blessure », a souligné le juge, qui a ajouté que deux ans après les événements, la cicatrice de la femme est encore visible.

En plus des séquelles subies, la victime doit aussi composer avec des crises d’angoisse ou d’anxiété depuis les événements.

Il minimise

De son côté, Bobby Powers « reconnaît les faits, mais a tendance à minimiser ses torts et à se positionner en victime en blâmant les autres », ce qui fait en sorte qu’un risque de récidive n’est pas écarté de sa part.

« L’accusé parle beaucoup de lui et lorsque le Tribunal lui demande s’il a des commentaires sur les gestes qu’il a posés, il répond, du bout des lèvres, que “c’est dommage” », a noté le juge Paul Dunnigan.

Powers a donc été condamné à une peine globale de 32 mois d’emprisonnement, pour les voies de faits graves, mais aussi pour non-respect des conditions et avoir eu en sa possession un couteau dont la lame s’ouvre automatiquement.