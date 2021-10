PGA : Taylor Pendrith s’écroule

Le Canadien Taylor Pendrith a choisi un bien mauvais moment pour connaître sa pire journée de la fin de semaine, car sa carte de 76, cinq coups au-dessus de la normale, lui a coûté la victoire au Championnat des Bermudes du circuit de la PGA, que l’Australien Lucas Herbert a remporté avec un coup de priorité, dimanche.

• À lire aussi: Les terrains de golf s’invitent dans les élections

Pourtant, Pendrith détenait une avance de trois coups avec 18 trous à compléter. Cependant, trois bogueys consécutifs du sixième au huitième drapeau ainsi qu’un double-boguey au 17e l’ont fait reculer jusqu’à la cinquième place. Il a conclu avec un cumulatif de 272 (-12), tandis qu’Herbert (69) a totalisé 269 coups, 15 sous le par. Celui-ci a obtenu son premier gain en carrière à la PGA.

L’Américain Patrick Reed (65) et le Néo-Zélandais Danny Lee (71) ont fini ex aequo au deuxième échelon, devant Patrick Rodgers (70), des États-Unis, qui a accusé deux coups de retard.

Trois autres golfeurs canadiens étaient en action. Adam Svensson (73) a fait partie d’un groupe installé au 22e rang à 277 (-7). Pour leur part, David Hearn (70) et Adam Hadwin (73) ont pris dans l’ordre les 39e et 46e places avec des écarts de 11 et 12 coups sur le gagnant.

