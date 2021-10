Retour à la vie normale

Avec la vaccination des 5 à 11 ans, d’ici Noël, les Québécois pourront retrouver une vie beaucoup plus normale.

Ça faisait du bien d’entendre, récemment, le premier ministre François Legault annoncer qu’on se dirigeait vers la fin des mesures sanitaires.

Hier, une nouvelle étape a été franchie qui y mènera : le vaccin de Pfizer vient d’être approuvé aux États-Unis pour les 5 à 11 ans. On s’attend à ce que le même feu vert soit accordé au Canada au cours des prochaines semaines.

Pas agréable

Élément non négligeable, on devrait enfin pouvoir se débarrasser de ces masques qui nous pourrissent l’existence. Je ne connais personne qui a développé un quelconque attachement pour ce bout de tissu dans lequel on étouffe.

Assister à un spectacle avec un masque, pour l’avoir expérimenté, n’a vraiment rien d’agréable. Ça fait tout pour nous rappeler le foutu virus et ses inconvénients.

Bien des gens ont été contraints de le porter tous les jours, à longueur de journée. Salutations aux travailleurs des services de la santé et de la restauration qui, comme bien d’autres, ont même dû endurer la visière.

Quand on regardera les photos de ça, dans quelques années, on n’en reviendra toujours pas d’avoir vécu un tel épisode.

Petit miracle

Si ces allègements sont possibles, c’est parce que des chercheurs ont développé des vaccins efficaces. Certains les ont qualifiés de « merdes ». Ce sont plutôt de petits miracles de la science, concoctés grâce à de brillants chercheurs qui ont travaillé sur les vaccins à ARN pendant des décennies.

Si on peut bientôt retrouver une vie presque normale, c’est aussi parce qu’une majorité de gens se sont fait vacciner. Autrement, le virus aurait causé des ravages encore beaucoup plus importants et le système de santé aurait craqué.

Bien entendu, il faudra surveiller les variants et ce qui se passe ailleurs. Mais un tel répit fera le plus grand bien.