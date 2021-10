Trois jeux blancs en quatre départs pour Jacob Markstrom

Bien qu’il connaisse un étincelant début de saison et qu’il multiplie les jeux blancs ces jours-ci, le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom ne tient rien pour acquis.

«Nous n’avons encore rien gagné, a insisté Markstrom, samedi soir, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey après une victoire de 4 à 0 face aux Flyers de Philadelphie. Il reste beaucoup de matchs à jouer.»

Pour Markstrom, il s’agissait d’un troisième jeu blanc à ses quatre derniers départs. Les Flames présentent par ailleurs un dossier de 6-1-1 depuis le début de la saison.

«C’est un bon départ, a estimé Markstrom. Nous nous sommes placés dans une bonne position, jusqu’à maintenant, mais je ne crois pas qu’un seul membre de cette équipe ne soit encore satisfait. Tout le monde qui était là l’an dernier se souvient du goût amer de la saison.»

Lors de la récente campagne, les Flames avaient effectivement raté les séries éliminatoires en vertu d’une fiche de 26-27-3.

«Ce n’était pas plaisant, particulièrement quand nous n’étions pas en mesure de gagner des matchs, a rappelé Markstrom. Je pense que tout le monde est affamé et veut bien jouer.»

Avant de blanchir les Flyers, le gardien des Flames avait joué le même tour aux Penguins de Pittsburgh, mercredi, grâce à 45 arrêts. Et le 21 octobre, le Suédois avait bloqué les 33 lancers des Red Wings de Detroit.

Statistiques impressionnantes

À ses quatre derniers départs, Markstrom a bloqué 126 des 127 rondelles dirigées vers lui pour un taux d’efficacité de ,992. Depuis le début de la saison, il montre un dossier de 4-1-1 et une moyenne de buts alloués de 1,33.

«Il joue vraiment bien, a commenté l’attaquant Sean Monahan, au sujet de Markstrom. Il est un énorme morceau pour notre équipe.»

«Nous devons continuer comme ça, a ajouté Monahan, soulignant l’effort de tous. Nos joueurs en infériorité numérique ont été bons et les gars n’hésitent pas à bloquer des lancers. Nous tentons de limiter les chances de marquer et quand il y en a, on a "Marky" qui fait le travail.»

