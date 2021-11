Un criminel endurci est heureux de retourner derrière les barreaux

Un criminel qui a passé la majeure partie de sa vie en prison se dit « content » d’y retourner pour une douzaine d’années après une série de vols à main armée, dans l’espoir de devenir une meilleure personne.

« C’est une sentence extrêmement sérieuse. Ça peut sembler drôle à dire, mais Monsieur est content de régler son dossier et de pouvoir se tourner vers l’avenir », a exprimé Me Nicolas Lemelin, avocat de Richard Cardin, 49 ans, vendredi dernier, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Celui-ci a écopé d’une sentence de 12 ans de prison issue d’une suggestion commune « qui peut paraître sévère, mais qui est adaptée à la situation », a dit la juge Kathlyn Gauthier. Cardin a aussi été déclaré délinquant à contrôler.

Même si selon son profil Facebook, sa citation préférée est « non-coupable », Cardin a reconnu sa culpabilité sur 10 chefs d’accusations de vols qualifiés.

Me Nicolas Lemelin

Avocat

Ses crimes remontent à août 2018, soit à peine 2 mois après sa libération conditionnelle.

Son jeune complice Patrick Jr Rochefort et lui se sont rendus dans des bars, tant à Montréal que sur ses rives, pour les braquer, déguisés et armés de revolver et de barre à clous.

Les voleurs ont conservé le même modus operandi en menaçant le ou la responsable, avant de lui exiger le contenu du tiroir-caisse et fuir en Mercedes de type berline.

Preuve accablante

En trois mois, la violence de leurs frappes n’a fait que graduer. Or, les bandits prenaient soin de rassurer les clients qu’ils n’avaient aucune intention de s’en prendre à eux, allant jusqu’à refuser leurs offrandes. Ils disaient vouloir régler les dettes de drogue de certains propriétaires. Ils ont dérobé pour pas moins de 21 000 $.

Les brigands ont été arrêtés le 4 novembre, après deux vols.

La preuve amassée ne laissait aucun doute quant à leur implication dans tous ces délits.

Dans une lettre à l’attention de la Cour, une victime a confié souffrir de dépression, d’hypervigilance et de cauchemars. Elle a écrit craindre de revoir le duo.

Émotif avant de retourner au pénitencier, le détenu s’est adressé à ses victimes.

« Je n’avais aucun droit de vous causer du tort. C’est la plus grosse erreur de ma vie, a-t-il raconté. Pardonnez mes erreurs pour que je puisse me guérir. »

Cardin a passé la majeure partie de sa vie adulte incarcéré. Son père a d’ailleurs mené une vie semblable, ayant écopé d’une peine à perpétuité pour meurtre.

Les spécialistes considèrent ainsi que son risque de récidive est élevé.

« Pas encadré, il a de la difficulté à vivre en société », a résumé Cédrik Valiquette, procureur de la Couronne.

« Il est sobre et fait tout pour que ce soit la dernière fois, a néanmoins rétorqué son avocat de l’aide juridique. [Il sait que] c’est sa dernière chance. »

De son côté, la juge Gauthier a souligné la capacité d’empathie de Cardin.

« J’ai senti que vos excuses sont sincères, a-t-elle affirmé, disant entrevoir un espoir. Vous voulez vous en sortir. Tout est entre vos mains. »

–Avec Christian Plouffe