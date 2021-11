«Un de mes pires matchs»-Nick Suzuki

ANAHEIM | Nick Suzuki sait qu’il y a de la pression sur ses épaules. Malgré ses 22 ans, il doit agir comme l’un des moteurs offensifs de l’équipe. Après dix matchs, il n’a toujours pas marqué et il a obtenu cinq passes. Il a offert une analyse des plus sévères de sa rencontre face aux Ducks où il a été blanchi de la feuille de pointage et a remporté seulement 25 % de ses mises en jeu.

« Je me place toujours de la pression, je veux contribuer. J’ai toujours souhaité être un joueur d’impact. Mais aujourd’hui, ce n’était pas le cas. Je ne faisais pas grand-chose. Je dirais que c’était l’un de mes pires matchs. Je suis déçu de ma rencontre. Je dois mieux jouer. »

– Nick Suzuki

Suzuki a parlé avec son cœur dans cette petite salle du Honda Center. Quand on lui a demandé s’il ressentait trop de pression sur ses épaules, le numéro 14 a offert la réplique suivante.

« Je ne pense pas. Ce n’est pas comme si j’avais dit que je m’attendais à connaître une saison de 100 points cette saison. Ce n’est pas ça. Je suis réaliste. Je veux atteindre des objectifs réalisables. Je veux tout faire pour aider l’équipe à gagner. Je ne l’ai pas fait ce soir. Je dois mieux jouer. »

– Nick Suzuki

Le CH n’a que deux victoires après dix matchs. La mauvaise fiche de l’équipe pèse très lourd sur le moral des joueurs. Jake Evans n’a pas eu peur de le dire.

« C’est l’une des situations les plus difficiles. Nous voulons tous gagner. Nous trouverons des solutions, c’est une question de temps. Il n’y a pas un gars qui ne donne pas son maximum, nous foncerions dans un mur pour notre coéquipier. Notre rencontre [samedi à Los Angeles] nous a fait réaliser que nous restons une équipe unie. »

– Jake Evans