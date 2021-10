Valérie Plante présente ses rapports d’impôts

Valérie Plante a présenté dimanche, par souci de transparence, son rapport d’impôts de 2020, contrairement à son adversaire Denis Coderre qui a refusé de présenter ses revenus du secteur privé de la dernière année.

La mairesse sortante a déclaré des revenus totalisant 184 300 $, dont 181 100 $ en revenus d’emploi. Elle a également inscrit 28 740 $ de revenus bruts tirés de la location d’un immeuble.

«Projet Montréal a toujours fait preuve d’une transparence et d’une éthique irréprochables. La diffusion de mes rapports d’impôts, comme nous le faisons à chaque élection, reflète l’intégrité et l’absence de conflit d’intérêts de notre équipe, et j’invite les autres chefs à faire de même», a déclaré Valérie Plante, par voie de communiqué.

Le parti municipal a toujours dévoilé les déclarations d’impôts de son chef depuis 2009, alors que des standards d’éthique et de transparence ont été établis par l’ancien juge John Gomery.

En 2018, moins de cinq mois après son départ de l’Hôtel de Ville, Denis Coderre a rejoint Stingray à titre de conseiller spécial en matière de stratégie commerciale et de développement international. Le fondateur de cette firme, Eric Boyko fait partie d’un groupe de gens d’affaires qui travaillent pour faire revenir une équipe de baseball professionnel à Montréal.

«Ensemble Montréal doit répondre aux questions légitimes de la population et des médias sur les liens d’affaires de Denis Coderre au cours des quatre dernières années, qui ont un grand impact sur les projets qui sollicitent des fonds publics, tels que la Formule E ou un futur stade de baseball. L’époque de l’opacité à Montréal est révolue et la question de l’urne, c’est aussi une question d’éthique et de confiance», a souligné Robert Beaudry, candidat au poste de conseiller de Ville dans le district de Saint-Jacques.

