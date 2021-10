Visages de notre histoire: portrait de Lucien Saulnier (1916-1989)

Un administrateur d’envergure

Né le 25 juillet 1916 à Montréal, Lucien Saulnier grandit dans une famille modeste de Villeray : son père, Eximer Saulnier, est laitier. Toutefois, son décès prématuré en 1924 amène Lucien Saulnier à interrompre tôt ses études pour aider financièrement sa mère, Régina Gravel, qui tient un petit restaurant où l’on peut louer des livres. Lui qui aurait aimé faire son droit à l’Université de Montréal est plutôt propriétaire d’une mercerie, tout en suivant des cours du soir en sociologie et en sciences économiques. Le 5 septembre 1938, il épouse Juliette Beaulieu avec laquelle il a six enfants. Autodidacte et passionné de politique, il est élu au conseil municipal en 1954. D’abord opposé à Jean Drapeau, il fonde avec lui le Parti civique porté au pouvoir en 1960. Commence alors une grande décennie où Lucien Saulnier laisse sa marque en tant que président du Comité exécutif, mais aussi en tant qu’administrateur visionnaire et pragmatique.

RÉALISATIONS

L’homme derrière Drapeau et... le métro

Photo d'archives

Le 22 octobre 1961, Jean Drapeau et Lucien Saulnier présentent les plans du futur métro de Montréal. En novembre, le conseil municipal vote des crédits de 132 M$ pour la construction de 26 stations de métro. Ayant à cœur le projet, Lucien Saulnier a su convaincre le maire d’opter pour ce moyen de transport souterrain sur pneumatiques. Inauguré le 14 octobre 1966, le métro permet entre autres un accès rapide aux visiteurs de l’Exposition universelle dès avril 1967. Remarquable gestionnaire, Lucien Saulnier a un doigté sans pareil pour modérer et accompagner Jean Drapeau dans ses projets titanesques, l’aider à les mener à terme et aussi... pour surveiller les dépenses ! C’est à lui que Montréal doit l’un des premiers projets de logements sociaux dans la Petite-Bourgogne. Aidant à mettre sur pied un gouvernement pour la région montréalaise en 1970, il préside la Communauté urbaine de Montréal (CUM) jusqu’en 1972. Par la suite, il préside plusieurs conseils d’administration d’institutions publiques québécoises, dont Hydro-Québec.

héritage

Rêver le Montréal moderne

Photo d'archives

Considéré comme le père du métro de Montréal, Lucien Saulnier a légué un mode de transports collectifs qui facilite toujours la mobilité des Montréalais(ses) au quotidien. En matière de rénovation urbaine, Lucien Saulnier favorise la consultation avec les citoyens du comité des îlots Saint-Martin, ce qui l’amène à développer un projet de logement social tout à fait novateur et à sauver une bonne partie du patrimoine architectural du quartier de Petite-Bourgogne. Après le décès de Lucien Saulnier le 22 juin 1989, le maire Jean Doré souligne son importante contribution à mettre Montréal sur la voie de la modernité, autant au niveau de la gestion que des infrastructures. Si plusieurs biographies ont été consacrées à Jean Drapeau, aucun ouvrage ne relate encore l’importante contribution de Lucien Saulnier à l’essor de la ville de Montréal. Juste à côté de l’hôtel de ville, l’édifice de l’ancien palais de justice rappelle néanmoins depuis 1993 la mémoire du politicien et de l’administrateur chevronné.