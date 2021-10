Y a-t-il encore un lapin dans le chapeau?

L’équipe possédant la deuxième masse salariale la plus élevée de la Ligue nationale présente une fiche de 2-8.

Il vient de compléter un désastreux voyage sur la côte ouest, des défaites à Seattle, à Los Angeles et à Anaheim. Possiblement les quatre pires formations de la division pacifique.

Les directeurs généraux aiment bien dresser un bilan de leur formation à chaque tranche de dix matchs. Ils en profitent pour évaluer les effectifs, ils étudient les circonstances qui ont poussé l’équipe vers les sommets ou dans le cas qui nous intéresse, vers les bas-fonds du classement général.

Parce que c’est bien la triste réalité chez le Canadien.

Après avoir donné bien des espoirs à des partisans survoltés, le printemps dernier, le début de la saison du Canadien soulève des interrogations. Justement, les séries éliminatoires ont-elles faussé la donne?

C’est fort possible.

Allons-y avec le bilan des dix premiers matchs.

Quatorze buts accordés en infériorité numérique.

Une attaque anémique, alors que les meilleurs patineurs n’ont toujours pas la différence.

Il y a les blessés, j’en conviens. Sans Carey Price, sans Shea Weber, sans Brendant Gallagher, hier. Corey Perry est parti. Phillip Danault est parti. Par conséquent, ce n’est plus la même formation que celle qui a affronté le Lightning de Tampa Bay en juillet dernier.

Mais est-ce la raison pour laquelle le Canadien affiche un bilan de 2-8?

Non.

On a décidé de donner de nombreuses responsabilités à de jeunes joueurs comme Nick Suzuki et Cole Caufield.

Jusqu’ici, ils n’ont pas marqué un seul but. C’est difficile et comme les résultats ne viennent pas, la confiance en prend un solide coup. Les insuccès de l’équipe entraînent une série de changements dans les lignes d’attaque et Caufield se retrouve avec un nouveau joueur de centre à chaque match ou presque. Ça complique les choses. Et le jeune homme exerce son boulot dans le doute. Suzuki participe moins que l’an dernier. Pourquoi? Peut-être qu’il n’a pas encore toutes les ressources pour assumer un tel rôle. Comme affronter les meilleurs défenseurs adverses. Comme affronter les meilleurs centres adverses. Depuis combien d’années répète-t-on que le Canadien a besoin d’un centre expérimenté?

On s’attend à une saison aussi productive de Tyler Toffoli. Un seul but. Et des performances sans éclat. Est-ce l’effort qui n’y est pas ou encore est-ce parce qu’il a dû mal à rivaliser avec des adversaires plus rapides?

On croit que Josh Anderson atteindra le plateau des 25 buts... peut-être 30. Il en a deux, mais il compétitionne.

Christian Dvorak, on savait qu’il avait de belles qualités, par conséquent, on croit qu’il peut faire fonctionner ses deux compagnons de jeu, Anderson et Jonathan Drouin. Il est toujours en mode d’apprentissage dans un nouvel environnement. Mais en parlant de Drouin, pas de souci pour le personnel des entraîneurs, il fait son boulot.

Mike Hoffman est arrivé sur le tard. Sa production a de quoi ravir tout le monde: quatre buts. Gallagher, il va trimer dur, mais ça devient de plus en plus difficile.

Ce qui nous amène aux employés de soutien. C’est correct. Pas plus.

Au niveau de la brigade défensive, c’est préoccupant. Très préoccupant.

On peut s’attarder sur le dossier Jeff Petry. On croit qu’il peut assurer le leadership. Ce n’est pas le cas. Et cette brigade défensive qui multiplie les ratés n’obtient pas l’appui tant désiré des attaquants.

Jake Allen? Il fait ce qu’il peut, mais il n’est pas un gardien capable de faire la différence tous les soirs.

Il s’agit d’un triste bilan.

Y a-t-il des solutions sur la planche à dessin? Sans doute. Mais, présentement, ça va comme c’est mené, dans le sens que cette organisation ne fonctionne pas comme elle le devrait.

Avec une fiche de 2-8, peut-il sauver la saison?

Je doute qu’il reste des lapins dans son chapeau.