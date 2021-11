Arielle et Benjamin remportent «L’île de l’amour»

Arielle et Benjamin ont été désignés par le public comme les grands gagnants de la première saison de «L’île de l’amour», la nouvelle téléréalité propulsée par TVA, dimanche soir.

Le couple, qui a passé les cinq derniers jours à l’abri des regards dans un chalet au fond des bois, est maintenant prêt à rencontrer ses proches et ses amis, et fourmille de projets en commun.

Sous le soleil de Los Cabos, au Mexique, Arielle et Benjamin ont vécu un véritable coup de foudre. «L’attirance est venue instantanément, a expliqué l’insulaire blond. Après une seule conversation, on était déjà fusionnels et passionnés. Plus on parlait de différents sujets, plus on voyait qu’on se complétait et qu’on était d’accord sur tout.»

Selon la jeune femme, ils ont non seulement les mêmes valeurs, mais ils ont aussi la même vision de l’avenir et la même perception de la famille.

Toutefois, les deux reconnaissent que sans l’émission, ils ne se seraient certainement jamais rencontrés. «Je pense que ça aurait été difficile, a avancé le séducteur de 25 ans. On vient de coins différents, on n’a pas les mêmes amis. On est de deux milieux connexes, mais pas assez proches pour se rencontrer», a-t-il raconté en entrevue lundi, au lendemain de la grande finale.

Ils sont d’ailleurs très excités par le fait de devoir marier leur entourage respectif dans les prochaines semaines.

Des projets communs

S’ils n’envisagent pas d’emménager ensemble dans les prochaines semaines, ils ont toutefois eu le temps de mettre au point des projets communs qu’ils veulent concrétiser rapidement.

«On va d’abord passer au travers des prochaines semaines en rassemblant nos vies, a indiqué Arielle. Ensuite, on va travailler sur nos projets.»

Le couple souhaite notamment voyager, partager ses expériences et montrer son quotidien sur les réseaux sociaux.

«On a beaucoup d’idées et de belles intentions, on va commencer comme ça», a ajouté Arielle.

Benjamin, qui faisait partie des premiers insulaires à s’installer dans la maison de l’émission, est propriétaire d’un restaurant, mais son partenaire d’affaires lui a signifié qu’il pouvait prendre son temps pour consolider son couple et ses projets avant de revenir.

Thérapie accélérée

Les deux s’entendent pour dire que l’expérience de «L’île de l’amour» les a beaucoup fait grandir.

«C’était un gros travail sur nous, a analysé le jeune homme. Autant pour l’un que pour l’autre, on avait de gros problèmes de communication, ce qui causait la rupture de nos couples précédents. Aujourd’hui, la communication est ce qui fait notre force. On a eu le temps de beaucoup parler ensemble. L’expérience était très humaine. Au départ, ce n’était peut-être pas naturel de se mettre dans un coin pour parler de nos émotions, mais c’est devenu un réflexe naturel avec le temps.»

Arielle affirme de son côté avoir vécu dans un ascenseur émotionnel durant tout son séjour au Mexique.

«Il se passe tellement de choses de manière condensée, c’est une expérience qui nous a fait extrêmement grandir, on a tellement appris de choses. Ça nous aurait pris des années pour avoir cette évolution psychologique. Mais là, c’était rapide et très efficace.»

Ils ont tellement l’impression d’avoir changé qu’ils ne souhaitent pas forcément revoir toutes les émissions.

En plus d’avoir trouvé l’amour, le couple va se partager le grand prix d’un montant de 50 000 $.

