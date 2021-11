Biden éloigne les indépendants

Alors que le président américain semble revigoré par son séjour en Europe, les sondages aux États-Unis le placent à la hauteur de son prédécesseur, une mauvaise nouvelle à l’approche d’une année électorale pour les élus du congrès.

Selon les chiffres présentés par le réseau NBC, le président est au plus mal et sa cote baisse de manière constante.

Si globalement les résultats ne sont guère encourageants, une analyse plus poussée des chiffres du réseau américain fait ressortir que le président est faible sur des questions pour lesquelles il promettait beaucoup pendant la campagne 2020.

Tout d’abord, près de la moitié les démocrates croient que le pays va dans la mauvaise direction. L’ensemble des répondants affirment que ses initiatives pour unir le pays sont insuffisantes. On évoque plus régulièrement des termes comme incompétence et chaos, des expressions qui ne distinguent pas Biden de Trump.

Comme pour enfoncer le clou, NBC rappelle qu’après neuf mois de présidence, les chiffres de Donald Trump étaient similaires à ceux du président démocrate. Vous vous souvenez probablement que le candidat Biden mettait de l’avant son expérience et la compétence de son entourage pour promettre un retour au calme et à la stabilité.

Si la polarisation politique explique partiellement ces résultats, ils ne peuvent à eux seuls justifier une bien piètre performance. Que Biden ne trouve pas grâce aux yeux des plus farouches partisans républicains ne constitue pas en soi une grande source d’inquiétude. Ce qui devrait troubler le sommeil de ses conseillers et de ses stratèges, c’est le fait que le 46e président ne convainc pas les indécis.

Après neuf mois de présidence, Biden et Trump offrent donc les deux pires performances par des présidents pour un premier mandat. Les démocrates ne peuvent pas se réjouir du faible écart qui sépare leur meneur du républicain, une infime marge de deux points.

À n’en point douter, la présidence Biden déçoit. Elle a été plombée principalement par le retrait pour le moins chaotique des troupes en Afghanistan, une performance de l’économie en deçà des attentes et les querelles intestines des démocrates autour des plans de relance de leur président.

Si l’équipe démocrate cherche un peu de positif, une petite percée de soleil dans un ciel plutôt sombre, elle doit regarder du côté de la lutte à la pandémie. Le nombre de personnes infectées et le nombre de décès sont à la baisse. Si le rythme de vaccination avait sérieusement ralenti, un pourcentage intéressant d’Américains jouissent maintenant d’une couverture vaccinale complète.

Au moment de prendre l’avion à la fin de la semaine dernière, le président n’a pu confirmer que les élus de sa formation étaient enfin parvenus à un accord au congrès. Il semble que ce soit le cas et les démocrates ont grand besoin d’offrir des résultats concrets à leurs concitoyens avant de solliciter leur vote en 2022.

Si Joe Biden pourrait bientôt se vanter d’avoir lancé les plus généreux investissements du gouvernement américain depuis la présidence de Franklin Delano Roosevelt, il ne manquera pas de jeter un œil du côté de la Virginie.

Les candidats démocrate et républicain sont au coude à coude et une défaite du démocrate Terry McAuliffe enverrait un bien mauvais signal. Vous pouvez parier que mardi soir les téléviseurs de la Maison-Blanche retransmettront les résultats de la Virginie en continu!