Locataires subventionnés par l'OMHQ: d’autres proprios se plaignent de dégâts importants

Un autre propriétaire de logements affirme avoir constaté à plusieurs reprises des dégâts importants causés par certains locataires de ses appartements subventionnés par l’Office municipal d’habitation de Québec (OMHQ).

Le Journal rapportait lundi le témoignage d’un propriétaire d’une maison de Québec qui souhaite obtenir un dédommagement après avoir constaté des dégâts évalués à plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un de ses logements.

Photo Stevens Leblanc

«L’OMHQ veut maintenant me rencontrer. J’espère trouver une solution», a ajouté lundi Mario Montminy.

Respect du bien d’autrui

D’autres propriétaires se sont toutefois vite manifestés.

«Ce n’est pas un cas isolé. On le vit aussi depuis huit ans. J’ai un logement qu’on vient de finir de réparer et un autre cas où nous attendons que la personne quitte avant de commencer les travaux. Ça va coûter très cher», explique Danielle Bouchard, des Immeubles HSF, un organisme à vocation communautaire de Québec.

L’organisme sans but lucratif d’habitation possède 108 appartements et la moitié est subventionnée par l’OMHQ. L’objectif est d’offrir des logements à prix raisonnables à des familles dans le besoin. Les dommages n’ont souvent rien à voir avec l’usure normale d’un loyer. La plupart du temps, le problème n’est pas le paiement, mais le respect du bien d’autrui. À terme, la facture demeure très élevée.

«Des logements défaits, malpropres ou insalubres, de l’humidité, des moisissures et des coquerelles, nous avons 11 cas bien précis qui nous ont coûté des fortunes. Nous n’avons jamais été dédommagés par l’OMHQ», se désole Mme Bouchard.

Difficile de se faire payer

Devant le Tribunal administratif du logement, les Immeubles HSF ont déjà eu gain de cause, mais une agence de recouvrement a été nécessaire pour récupérer des sommes.

«Souvent, à la fin de l’année, on se retrouve dans le négatif. Je suis heureuse de voir que nous ne sommes pas les seuls. Nous allons essayer de nous réunir et voir comment nous pouvons agir», termine Mme Bouchard.

À Charlesbourg, Mario Montminy évalue à plus de 70 000 $ le montant des dégâts à sa maison située sur la 48e Rue Ouest. Le Centre multiethnique a notamment reconnu que la famille en question avait peut-être été négligente.

De son côté, l’OMHQ se dit prête à discuter.

