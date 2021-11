Début et fin de vie à l’Espace Go

Si vous êtes curieux de voir de quoi avaient l’air les comédiens Céline Bonnier et Paul Savoie il y a une vingtaine d’années, rendez-vous à l’Espace GO pour un programme double basé sur de la vidéo qui avait marqué les esprits à l’époque.

Créées par Denis Marleau et Stéphanie Jasmin, Les aveugles et Dors mon enfant sont des œuvres vidéo qui se trouvent à mi-chemin entre une installation d’art contemporain et le théâtre. Elles ont tourné partout dans le monde durant plus de dix ans.

Les créateurs les définissent comme des fantasmagories, soit un procédé consistant à produire dans l’obscurité, au moyen d’appareils de projection dissimulés, des figures fantastiques.

« C’est l’art de faire parler les fantômes en public », précise Stéphanie Jasmin en entrevue téléphonique.

En ce qui concerne Les aveugles, au lieu d’avoir douze personnages différents sur scène, le spectateur verra sur vidéo le visage de six Céline Bonnier différentes. Même chose pour Paul Savoie. Ces douze protagonistes interagissent ensemble.

« Ce sont en quelque sorte des masques humains, note Denis Marleau. Ce ne sont que leurs visages qui percent l’obscurité. Il n’y a pas de corps. On a accès à leur âme à travers leur prise de parole. »

Cette proposition d’environ 45 minutes est basée sur le texte du Belge Maurice Maeterlinck. Présentée pour la première fois en 2002 au Musée d’art contemporain de Montréal, elle amène le public au crépuscule de la vie.

Au début

La première partie du spectacle, Dors mon enfant, porte sur le début de la vie. « C’est un prologue, elle vient raconter un autre moment de l’existence humaine, précise Denis Marleau, qui signe la conception et la réalisation des deux représentations. Il s’agit de trois petits personnages qui arrivent au monde dans une blancheur infinie. C’est complètement opposé à la noirceur des Aveugles. »

Encore là, on retrouve le duo Bonnier-Savoie, en plus de Ginette Morin qui complète le trio de figurines.

Ce bref spectacle de 15 minutes créé en 2004 s’appuie sur le texte poétique du Norvégien Jon Fosse.

Les aveugles et Dors mon enfant sont présentées du 2 au 18 novembre à l’Espace Go.