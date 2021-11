Dernière chance pour les victimes d'abus dans les Forces armées canadiennes

Un ancien militaire qui affirme avoir été traumatisé après avoir subi des agressions sexuelles dans l’armée supplie les victimes encore dans l’ombre d’adhérer à l’action collective contre les Forces armées canadiennes.

« Si je suis capable d’aider une [victime] à aller de l’avant et à réclamer auprès du recours collectif, j’aurai fait une bonne job. Si je suis capable d’en aider 10, j’aurai fait une job excellente », résume Larry Beattie, qui a servi 20 ans au sein des Forces armées canadiennes.

La vie de cet homme de 60 ans a été complètement bouleversée lorsqu’il s’est fait agresser à l’âge de 18 ans, raconte-t-il.

Aujourd’hui, il est le plaignant principal de l’action collective de 900 millions $ autorisé en 2019 par le fédéral pour les victimes d’inconduites sexuelles dans les Forces armées canadiennes et dont la date limite pour s’inscrire est le 24 novembre.

Originaire de Windsor, en Estrie, M. Beattie s’est enrôlé à 17 ans.

À peine un an plus tard, pendant qu’il servait dans la marine, il aurait été agressé sexuellement pour la première fois au beau milieu de l’océan Atlantique, lors d’un voyage en bateau de trois mois.

« Il m’a attaqué dans les douches, évoque-t-il, avec un trémolo. C’était un marin pas mal plus gros et plus costaud. Je pesais 124 b soaked and wet [trempé et mouillé] dans ce temps-là. »

Vie gâchée

Les agressions se seraient par la suite multipliées.

« Il venait me voir où je couchais », relate-t-il.

« La nuit, dans ce temps-là, la marine canadienne jetait ses vidanges par-dessus bord, poursuit-il. Il m’a tout le temps dit : “si tu parles de ça à n’importe qui, tu peux te ramasser avec les vidanges”. »

Craignant de ne pas être cru, M. Beattie a tenté de chasser le traumatisme de sa mémoire durant des décennies, ce qui a littéralement « gâché » sa vie, croit-il.

« Ça m’a coûté deux mariages et une longue relation. J’avais des problèmes de colère. J’abusais de l’alcool pour essayer d’oublier », relate M. Beattie, qui a pu commencer à guérir après avoir été chercher de l’aide en 2008.

Depuis, il a recommencé à fréquenter ses enfants et est toujours suivi par des spécialistes.

Seul et en dépression

M. Beattie craint que de nombreuses victimes québécoises souffrent dans l’ombre et ratent l’occasion d’aller chercher l’aide financière et psychologique prévue par l’action collective.

« Tu te sens seul, en dépression, décrit-il. Tu as beaucoup d’anxiété, tu es honteux. Ça peut durer longtemps. »

« Je suis certain qu’il y en a beaucoup plus qui peuvent faire partie du recours collectif », soutient-il, en ajoutant que la cause des agressions dans l’armée n’a, selon lui, « pas eu assez d’écho au Québec ».

M. Beattie en est lui-même témoin, puisqu’il est régulièrement contacté par des victimes qui hésitent à dénoncer.

Pas d’interrogation

Selon l’acte subi et le degré de préjudice, les victimes peuvent obtenir de 5000 $ à 55 000 $, en plus de 100 000 $ supplémentaires si elles ont souffert d’un préjudice exceptionnel comme un trouble de stress post-traumatique.

« C’est probablement le processus le plus provictime et le plus généreux qui existe », fait valoir Jean-Daniel Quessy, seul avocat francophone du consortium qui pilote l’action collective pancanadienne.

« Les victimes, tout ce qu’elles ont à faire, c’est remplir le formulaire dans lequel elles racontent leur histoire et envoyer ça à l’administrateur qui va faire des vérifications de base. Elles ne seront pas interrogées ni contre-interrogées », ajoute Me Quessy.

