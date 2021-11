Des commerçants cambriolés à la suite d’un incendie au centre-ville de Montréal

Trois jours après l’incendie majeur sur la rue Sainte-Catherine Est, près de la station de métro Beaudry, causé possiblement par des squatteurs qui s’étaient introduits à l’intérieur, les commerçants situés au rez-de-chaussée de l’immeuble ont eu une autre mauvaise surprise.

Comme si ce n’était pas assez, des individus sont entrés dans les restaurants Mozza et Paella 1334 pour y faire la fête, se saouler, se droguer, saccager et même voler ce qui restait encore intact.

«Je considère ça comme insultant, déplore Mathias Vartin, propriétaire du restaurant Paella 1334. Tout ce qui est alcool, le vin, ils ont volé. C’est mal. Ils ont pris à peu près 300$ de l’argent de caisse. On n’a pas encore regardé tout ce qu’il reste, mais je pense qu’on est déjà assez blessé, on n’a pas envie de découvrir tout ce qu’ils ont fait de mal.»

«C’est incroyable! En revenant ce matin, on a vu qu’il y avait des gens qui sont rentrés à l’intérieur et ils ont viré ça encore plus à l’envers. Ils essayaient de trouver de l’argent, je crois. C’est encore pire que c’était», s’indigne pour sa part Kenton Kravitz, propriétaire du restaurant Mozza.

Rappelons qu’un autre incendie s’est déclenché dans la nuit de samedi à dimanche dans un autre bâtiment en partie placardé sur la rue Sainte-Catherine Ouest à l’angle du boulevard Robert-Bourassa.

Selon nos informations, face à la tension entre commerçants et itinérants et aux difficultés grandissantes de cohabitation, la Société de développement (SDC) du Village a prévu une rencontre avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Ville, mercredi.

«[La cohabitation] ne va vraiment pas bien. La Ville était très très très au courant. Elle devrait être tenue responsable de ce qui arrive en ce moment», indique M. Kravitz.