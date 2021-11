Dominique Anglade évasive sur l’avenir de Gaétan Barrette et Marie Montpetit

La bisbille secoue le Parti libéral du Québec. Après avoir retiré leur poste de porte-parole aux députés Marie Montpetit et Gaétan Barrette, la cheffe Dominique Anglade reste évasive quant à leur avenir au sein de la formation.

«Moi, j’ai pris les décisions que j’ai prises en fonction de ce que j’avais sur la table. Maintenant, la suite, je ne peux pas la prédire», a-t-elle déclaré au micro de Philippe-Vincent Foisy sur QUB radio, lundi.

«Je veux travailler avec des gens au sein de notre caucus qui comprennent bien que cette question de respect, cette question de climat de travail, elle est essentielle pour la suite des choses», a-t-elle ajouté sur l’avenir des deux députés.

La cheffe libérale a dû sévir après une prise de bec entre les deux élus sur le réseau social Twitter la semaine dernière, un comportement jugé «inacceptable».

Dominique Anglade reste également concise quant aux allégations de harcèlement psychologique qui visent la députée Marie Montpetit.

«Ça fait un an que je suis cheffe et je n’ai jamais été témoin de quoi que ce soit [...]. Chaque fois qu’un dossier a été porté à mon attention, on a réagi, on a assis les parties ensemble et on a essayé de trouver des solutions et quand il n’y a pas de solution, il y a des sanctions qui découlent de ça», a-t-elle indiqué.

