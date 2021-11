Du pain sur la planche

Peu de gens peuvent prétendre avoir été témoins de la dernière fois où le Canadien a connu un départ aussi atroce. Toutefois, tout le monde se rappelle qu’il en a connu un similaire, il n’y a pas si longtemps, en octobre 2017.

Cette saison-là, le Tricolore avait conclu la première tranche de 10 matchs de son calendrier avec un dossier de 2-7-1. Bref, un seul point de plus que la portion de la saison régulière qui s’est terminée dimanche après-midi à Anaheim.

Comme cette année, dans la foulée de cette mauvaise séquence, Marc Bergevin était descendu dans le vestiaire et s’était adressé aux médias.

« Je ne ferai pas de geste de panique », avait lancé le directeur général du Canadien.

Les joueurs avaient répondu avec six victoires à leurs huit duels suivants. Toutefois, la séquence de cinq matchs sans victoire (0-3-2) qui a suivi a anéanti ce qui restait d’espoir. On était le 22 novembre.

Le coup de grâce pourrait arriver encore plus tôt si la troupe de Dominique Ducharme ne parvient pas à coller quelques victoires au cours des prochaines parties. Pour y parvenir, il devra immanquablement résoudre les six problèmes suivants.

1- Instable en infériorité numérique

En désavantage numérique, le Canadien présente un pourcentage de réussite pitoyable de 65 %. Il a été parfait seulement deux fois au cours des 10 premiers matchs. La structure semble déficiente. L’enclave est une véritable autoroute où les passes et les tirs de l’adversaire sont légion. De plus, on peut se poser des questions sur le niveau d’engagement des effectifs utilisés par Ducharme. Le nombre de tirs bloqués est famélique, alors que les buts inscrits du haut des cercles sont réguliers.

« Ce n’est pas en raison d’un manque d’implication. Ce sont des erreurs de positionnement », a soutenu l’entraîneur-chef.

Désavantage numérique, rang LNH, (moyenne par 2 minutes)

Temps de possession en zone offensive accordé 0:38 (20 e )

Tirs de l’enclave accordés 1,47 (31 e )

Tirs du bas de l’enclave accordés 0,43 (20 e )

Passes de l’enclave accordées 1,78 (23 e )

Tirs bloqués 0,60 (24e)

2- Dominé dans le cercle

S’il y a un endroit où Phillip Danault manque cruellement au Canadien, c’est bien dans le cercle des mises en jeu. Le Tricolore est bon dernier dans la LNH avec un pourcentage de succès atroce de 43,8 %. Difficile de créer de l’attaque lorsque tu dois toujours courir après la rondelle. Même chose lorsqu’il faut écouler une punition. Mettre le bâton sur la rondelle dès le départ permettrait de tuer au moins 20 bonnes secondes. D’ailleurs, le Tricolore a remporté deux des trois matchs durant lesquels ses joueurs de centre ont le plus brillé.

Christian Dvorak 50,3 %

Mathieu Perreault 50 %

Jake Evans 46,7 %

Nick Suzuki 40,6 %

Cédric Paquette 29,8 %

3- Déséquilibré en défensive

Les absences de Shea Weber et de Joel Edmundson ont créé un déséquilibre évident à la ligue bleue du Canadien. Alexander Romanov et David Savard, qui devraient normalement occuper une chaise sur la troisième paire de défenseurs, évoluent sur la deuxième. Jeff Petry, qui semble traîner une blessure, est méconnaissable. Ben Chiarot paraît parfois dépassé par les événements. Quand c’est Brett Kulak l’arrière le plus stable, il y a un problème. Ducharme devra trouver une solution pour resserrer le jeu en défense.

Accordé à l’adversaire (moyenne par match)

Buts attendus 3,38 (29 e LNH)

Occasions de marquer 25,4 (26 e LNH)

Tirs de l’enclave 14,8 (26 e LNH)

Tirs du bas de l’enclave 6,6 (23e LNH)

4- Erratique dans ses décisions

En raison des buts qui se font rares, les attaquants du CH tentent parfois de trop en faire. Décamper avant que l’équipe ait possession de la rondelle, tenter de longues passes et faire trop dans la dentelle en entrée de zone provoquent des revirements qui peuvent s’avérer coûteux. Surtout à la ligne bleue adverse, ce qui permet des contre-attaques rapides et en surnombres.

Moyenne accordée par match

Revirements en zone neutre 9,40 (14 e )

Attaques en surnombre 5,50 (19 e )

Revirements en zone défensive 34 (21e)

5- Démuni en attaque

Difficile de signer des victoires lorsqu’on ne marque qu’un but par rencontre. À six reprises au cours des 10 premiers affrontements, le Tricolore a fait bouger les cordages à une seule occasion... ou moins. Pas surprenant qu’il apparaisse parmi les pires équipes de la LNH dans plusieurs statistiques avancées offensives.

Moyenne par match

Temps de possession en zone offensive 5:28 (30 e )

Tirs tentés 54,7 (30 e )

Tirs cadrés 27,3 (30 e )

Buts attendus 2,68 (26 e )

Tirs de l’enclave 11,9 (26 e )

Chances de marquer 21 (25e)

6- Moral à plat

Quand rien ne va, le moral finit par nous descendre dans les talons. La résistance est moins vive, l’abandon plus facile. Tant que le Canadien est dans le coup, comme ce fut le cas à San Jose et à Anaheim, il se bat. Mais quand le match semble sur le point de lui échapper, la chaîne débarque. Le système de jeu prend le bord, les erreurs mentales deviennent plus fréquentes. Alors, la situation s’empire et les dégelées s’accumulent. À ce niveau, peut-être le rappel de Michael Pezzetta viendra-t-il insuffler une énergie nouvelle au groupe.