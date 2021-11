Femmessor devient Evol : un soutien pour les entreprises d’impact

Evol est issue de l’évolution de l’organisation Femmessor, qui œuvre depuis plus de 25 ans au développement de l'entrepreneuriat féminin, et qui a récemment élargi sa mission afin de soutenir davantage d’entreprises d’impact à propriété diversifiée et inclusive au Québec.

Evol met ainsi son expertise en financement et en accompagnement au profit des entrepreneur·e·s en quête d’équité et dont l’entreprise génère des impacts positifs alignés sur les 17 objectifs de développement durable de l’ONU.

La parité et la diversité : les clés d’une économie renouvelée

Alors que l’organisation amorçait sa planification stratégique quinquennale, il importait de prendre un pas de recul et de réfléchir à la contribution que souhaitait apporter Femmessor (maintenant Evol) dans le futur.

La réflexion s’est alors amorcée avec une conviction profonde : tant et aussi longtemps que le Québec n’aura pas atteint une réelle parité entrepreneuriale et que nous ne pourrons observer une participation égalitaire de toutes clientèles encore sous-représentées en entrepreneuriat, nous ne pourrons pas espérer voir naître une économie plus résiliente et plus respectueuse des humains et de la planète.

«Evol croit en un demain plus sain, plus humain. Pour nous, une participation égalitaire de toutes les clientèles est le seul moyen de voir naître une économie plus résiliente et plus durable» mentionne Maude St-Pierre, directrice régionale d’Evol pour la Capitale-Nationale.

Une mesure spécifique pour répondre aux besoins des entrepreneur·e·s

Forte de son positionnement unique et de son rôle de leadership pour favoriser la participation des femmes en entrepreneuriat, Femmessor (maintenant Evol) souhaitait construire sur ses 25 années d’expertise et poursuivre sa contribution afin de transformer l’écosystème entrepreneurial.

L’organisation a donc mobilisé une enveloppe de financement d’envergure pour soutenir l’entrepreneuriat inclusif et d’impact. Les entreprises admissibles doivent être dirigées et détenues (minimum 25 % des parts et des votes) par au moins une personne d’une communauté sous-représentée en entrepreneuriat, soit les femmes, les personnes racisées, les personnes immigrantes, les membres Premières nations et Inuits, les membres de la communauté LGBTQ2+ et les personnes handicapées

Ces entreprises doivent également être en mesure de démontrer leur intention (au cours des 12 prochains mois) ou leur contribution réelle à au moins un des 17 objectifs de développement durable de l’ONU, notamment : emplois durables, innovation, égalité homme-femme, inclusion de la diversité, production alimentaire, eau et énergie propres, consommation et production durables, villes et communautés durables, infrastructures et bâtiments durables, etc.

Du financement-accompagné pour maximiser les chances de réussite

Evol offre du financement sous forme de prêts conventionnels allant jusqu’à 450 000 $ pour les entreprises en phase de démarrage, de croissance, d’acquisition et de relève. Toutes les entreprises financées bénéficient d’un accompagnement soutenu basé sur un diagnostic des compétences entrepreneuriales. Ces services incluent une banque d’heures avec des expert·e·s de plusieurs domaines ainsi qu’un accès à des ateliers-conseils et autres.

«Notre parcours d’accompagnement nous permet d’offrir un service personnalisé qui répond aux réels besoins de chaque entrepreneur·e. C’est d’ailleurs notre force distinctive chez Evol : on donne aux entrepreneur·e·s les moyens de leurs ambitions» ajoute Maude St-Pierre.

Les entrepreneur·e·s souhaitant en savoir plus sur le financement offert sont invité·e·s à visiter le evol.ca.