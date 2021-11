Gaspésie: près de 1,8 million $ pour une formation dans le secteur éolien

Près de 1,8 million $ sera investi par Québec pour la formation de 800 personnes dans le secteur de l’industrie éolienne en Gaspésie.

Le financement sera versé à l’entreprise LM Wind Power (Canada) Inc., dont une usine est implantée depuis 2005 à Gaspé. Avec cette aide, un peu plus de la moitié du coût de la formation du personnel sera pris en charge.

«Les formations offertes par LM Wind Power (Canada) Inc. lui permettront de demeurer en tête de file concernant les toutes dernières connaissances dans un domaine important pour la transition verte, en plus d’assurer sa productivité et sa compétitivité», a déclaré lundi par voie de communiqué Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Environ 350 personnes devraient ainsi rejoindre l’organisation au cours des trois prochaines années.

«Au Québec, l’énergie éolienne est un secteur d’avenir sur lequel il faut miser. Avec cet appui, LM Wind Power pourra compter sur une main-d’œuvre adéquatement formée et prendre de l’expansion», a ajouté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon.

L’entreprise avait déjà reçu en juillet dernier un prêt de 29 millions $ de la part du gouvernement pour financer les travaux d’agrandissement de son usine, ainsi que l’acquisition de nouveaux équipements. Le projet total a été évalué à 160 millions $.