Geneviève Sabourin veut faire reporter son procès pour voies de fait

Geneviève Sabourin a demandé en matinée une remise de son procès pour voie de fait à l’endroit d’un constable spécial.

• À lire aussi: Geneviève Sabourin de retour devant le tribunal

Ce procès devait s’amorcer lundi au palais de justice de Longueuil.

La femme, devenue tristement célèbre en 2013 après sa condamnation à six mois de prison dans l’affaire de harcèlement l’opposant à Alec Baldwin, affirme qu’elle n’arrive pas à se défendre sans un avocat, ajoutant qu’elle n’a pas d’argent pour retenir ses services.

Écoutez la rencontre entre Varda Étienne et Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Le 9 juillet 2019, Geneviève Sabourin aurait posé des gestes dans une salle d’audience en résistant au constable spécial Ian-Alexis Beaulieu.

L’incident s’est transformé en accusations de voie de fait, de menaces et d’entrave au travail d’un constable spécial.

Interrompant à maintes reprises le juge qui s’est montré excessivement patient lundi matin, Mme Sabourin s’est dite innocente, admettant qu’elle n’avait pas la compétence de se défendre seule.

«Je veux un procès juste et équitable. J’ai mauvaise réputation en raison de l’affaire Alec Baldwin et il y a des préjugés contre moi. Le dossier a été médiatisé partout sur la planète. Pour moi, c’est comme si j’avais fait 10 ans de prison au sein de la communauté. Qu’on arrête de faire des audiences et gaspiller l’argent des contribuables», a-t-elle déclaré dans la salle d’audience, se disant victime de discrimination de la part du ministère public.

Le juge a finalement coupé court à ses arguments. «Je ne suis pas ici pour juger de votre vie, et des choses du passé, je suis ici pour juger de l’affaire qui remonte à juillet 2019.»

De plus, Geneviève Sabourin demande l’arrêt Jordan pour mettre fin au procès parce qu’elle juge les délais déraisonnables. Le juge lui a expliqué qu’elle doit présenter une demande écrite.

Demande inusitée

Autre fait particulier, Mme Sabourin a indiqué, en se tournant vers le constable spécial présent dans la salle d’audience pour assurer la sécurité des lieux, «avoir peur des gens armés. Mon stress est à 300%.»

Le juge lui a dit qu’elle n’avait pas à stresser et que son travail consistait à protéger les gens présents. Le magistrat a refusé la requête de Geneviève Sabourin qui souhaitait le retrait du constable spécial.

«On m’a sortie de la salle d’audience en me faisant mal. Et je n’ai pas porté voies de fait. Ce sont les constables spéciaux qui m’ont presque brisé le bras. Ils prétendent le contraire parce que j’ai fait une plainte en déontologie, parce qu’ils m’ont blessée et c’était volontaire pour que je sorte de l’audience», détaille-t-elle.

Elle aurait menacé d’utiliser son stylo pour blesser un constable. Elle nie catégoriquement toutes les accusations.

Me Frédérique Malouin qui représente la Couronne s’est opposé au report du procès.

«Depuis le début des procédures elle n’est pas représentée, plusieurs avocats se sont même proposés de la représenter, le ministère public va vous demander de rejeter sa requête et qu’on procède», a expliqué Me Malouin.

Le juge prendra une décision au courant de la matinée afin de déterminer s’il accepte le report ou non du procès.

À voir aussi