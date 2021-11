La Chambre de commerce du Montréal métropolitain courtise les jeunes

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain cible les jeunes dans sa campagne pour faire revenir les travailleurs au centre-ville.

Le retour dans les bureaux se fait lentement, trop lentement, au goût de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Pendant un an et demi, on a fait appel à la peur de la COVID pour inciter à la prudence.

«Et dans ce cas-ci, on veut avoir une émotion positive, d'envie, de désir, d'amour, qui reflète le: j'aime travailler au centre-ville», mentionne Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

La moitié des entreprises avaient déjà entamé le retour au bureau de leurs employés à la fin août. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain veut accélérer le mouvement en misant, notamment, sur les jeunes.

«Je disais à la blague, récemment, peut-être qu'on verrait que le centre-ville est moins cravates et plus baskets», M. Leblanc.

Déjà, 90% des étudiants sont revenus en personne, cet automne.

L'agence Publicis a conçu la campagne de 1,5 million de dollars «J'aime travailler au centre-ville». Les employeurs souhaitent de nouveaux assouplissements de la Santé publique.

«Par exemple, une des décisions que le gouvernement doit prendre, c'est; est-ce que dans les espaces de bureau, on est toujours soumis à la règle du deux mètres de distance, alors qu'on peut être 12 à un restaurant ou qu'on peut être au Centre Bell collés côte à côte?», explique le président de CCMM.