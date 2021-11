Le service de pointe maintenu malgré la grève à Laval

Les usagers du transport en commun de Laval pourront continuer à voyager à l’heure de pointe, malgré la grève des chauffeurs de la STL mercredi.

En vertu d’une entente entre la Société de transport de Laval (STL) et le syndicat des chauffeurs d’autobus, les lignes d’autobus continueront à rouler aux heures de pointe et en fin de soirée.

Ainsi, le service régulier sera assuré mercredi de 6 h à 9h, de 15 h à 18 h et de 22 h 30 à 1 h, a confirmé le Tribunal administratif du travail (TAT) lundi.

Cette entente a été conclue en vue de respecter la loi sur les services essentiels, qui oblige dans ce cas-ci le transporteur à offrir un minimum de service à la population.

«Aussi, le Syndicat s'engage à fournir le personnel nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle et urgente non prévue à la présente entente mettant en cause la santé ou la sécurité publique», a souligné le TAT.

La journée de grève doit se tenir mercredi dès 4 h et se terminer à la même heure jeudi. Deux autres journées de grèves sont aussi prévues les 15 et 26 novembre prochains.

Le syndicat a décidé de tenir ces journées de grève en plaidant que la STL ne prend pas en compte ses préoccupations, un geste dénoncé par l’employeur qui a déploré que la décision d’entamer une grève ait été prise après à peine deux rencontres de négociations entre les deux partis en compagnie d’un médiateur.

