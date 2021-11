L’École Promédia : 40 ans à former les communicateurs québécois

Cette année, l’École Promédia, un établissement spécialisé en radio et télévision, célèbre ses 40 ans! Grâce à ses programmes d’études et de formation continue hyper performants, l’École a su s’imposer dans le domaine comme un véritable tremplin pour la carrière des communicateurs québécois.

C’est en octobre 1981 que Pierre Dufault, journaliste sportif à Radio-Canada, et Pierre Boislard, homme d’affaires dans le milieu des médias, achètent ensemble « The Dave Boxer School of Broadcasting » afin de la transformer en un établissement d’enseignement francophone de haut calibre.

Nul besoin de dire que le pari est réussi : en 40 ans, l’école a su former plus de 3 200 journalistes et animateurs chevronnés qui œuvrent partout au Canada.

Sophie Thibault, Bruno Blanchet, Annie Pelletier, Rachid Badouri, Bruny Surin, Saskia Thuot, Roseline Filion, Geneviève Hébert-Dumont, Valérie Roberts et Anaïs Guertin-Lacroix font partie des finissants de l’École Promédia. La majorité d’entre eux a exercé le métier d’animateur, de journaliste, de reporter, de commentateur, de recherchiste, de chroniqueur ou de réalisateur.

Des programmes exhaustifs

À travers un cours intensif de 205 heures s’échelonnant sur 20 semaines, le programme de formation professionnelle de l’École Promédia aborde tous les thèmes de l'animation et du journalisme.

Pour la répartition des heures de cours, 15 % d’entre elles sont attribuées à des heures de théorie et 85 % à des exercices pratiques dans des studios professionnels. Attention : afin d’être admis au cours, il faut d’abord passer une audition.

Évidemment, la formation est adaptée aux plateformes de diffusion traditionnelles comme la télévision et la radio, mais également aux nouveaux médias : diffusion Web, balado, médias sociaux, etc.

Le corps enseignant, lui, est composé de coachs passionnés, issus du milieu et ayant une longue feuille de route tant devant que derrière les micros et caméras comme Stéphane Le Duc, Dominique Frégault, Roland Maillot et Gilles Payer — sans compter les conférenciers invités tels que Widemir Normil, Daniel O. Brouillette et plusieurs autres.

Un point commun définit les collaborateurs à Promédia : la passion avec laquelle ils prodiguent leurs conseils. Cela permet aux étudiants de développer et de perfectionner leurs techniques en communication, tout en affinant les traits uniques de leur personnalité.

Une formation personnalisée

En plus de son offre pédagogique traditionnelle, l’École Promédia propose également des services de coaching privé et de formations aux gens d’affaires. Dans ces séances personnalisées, des experts transmettent leur savoir afin de permettre aux professionnels de mieux communiquer avec leurs employés, leurs clients et leurs partenaires d’affaires... sans oublier les médias!

Encore plus de festivités

Afin de célébrer ses 40 ans en grand, l’école produira et diffusera sur ses différentes plateformes une série de capsules sur l’histoire de Promédia et sur l’histoire des médias, racontées par Pierre Dufault.

Des témoignages de finissants et de professeurs seront eux aussi diffusés sur les réseaux sociaux et sur le tout nouveau site Web de l’établissement. Et pour ses 40 ans, la plateforme fait peau neuve!

Enfin, afin de permettre à un maximum d’artistes et de communicateurs de produire leurs balados dans un environnement de qualité et à prix raisonnable, Promédia lancera prochainement une offre complète d’accompagnement pour la production et la diffusion de balados audios et vidéos.

L’univers des communications vous appelle? N’attendez pas une seconde de plus et inscrivez-vous dès maintenant à l’École Promédia!