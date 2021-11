Les affres de la perte d’autonomie

Je comprends les sentiments de celle qui signait « Une fille inquiète pour sa maman » à l’égard de la situation de sa mère de 91 ans qu’on a placée, après une chute suivie d’un séjour à l’hôpital, dans une RI (Résidence intermédiaire), parce que les professionnels de la santé considéraient qu’elle ne pouvait plus vivre seule dans son appartement d’une résidence pour personnes autonomes, et qui déplorait que dans ce lieu, une majorité de la clientèle y étant pour des raisons d’ordre cognitif, ça lui faisait craindre que ça ne fasse régresser sa mère.

J’ai eu à me battre pour faire sortir la mienne, de 94 ans, d’un lieu similaire, sinon pire, puisqu’il s’agissait d’un CHSLD. Voici ce qu’il faut faire : D’abord, il faut appeler le service à la clientèle des CIUSSS (Centre intégré universitaire et de services sociaux) ou tout ce qui se décline en USSS pour connaître ses droits et ceux de sa mère. Si elle n’obtient aucune réponse adéquate, il faut qu’elle entre en contact avec tout ce qui touche les droits et le bien-être de la personne, sans hésiter non plus à contacter le commissaire aux plaintes de l’institution où est logée sa mère, et même se rendre jusqu’à l’ombudsman.

Comme nous ne sommes plus en pleine pandémie, comme c’était mon cas, peut-être qu’un simple refus de sa part pour que sa mère demeure là où elle a été placée sera suffisant pour qu’on accepte son déplacement. À la condition bien sûr d’avoir déjà déniché un nouveau lieu de résidence. Car j’ai eu à peine 24 heures pour déménager ma mère, laquelle préférait prendre le risque de mourir de la COVID que de prendre celui de mourir d’ennui dans le lieu où elle était. Et elle est morte d’une bonne grosse pneumonie.

Un dernier truc : elle ne doit surtout pas lésiner sur les appels à répétition, car ça culpabilise les gestionnaires (ce qui leur fait du bien selon moi), et qui va engendrer le fait qu’ils vont la percevoir comme une personne qui ne lâchera pas le morceau. Je lui souhaite bonne chance !

Ginette Castonguay

Merci de m’avoir fait part de votre démarche et surtout de la possibilité que cette personne puisse réussir la sienne. Comme elle a déjà un bon contact avec la travailleuse sociale du CIUSSS de Laval, elle a, je crois, amorcé de façon idéale le processus de transfert. En tout cas je le lui souhaite.