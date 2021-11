Les Astros sont toujours en vie

Démontrant beaucoup de résilience, les Astros de Houston ont remporté le cinquième match de la Série mondiale au compte de 9 à 5 face aux Braves d’Atlanta, dimanche soir, au Truist Park.

L’ultime série de la campagne 2021 du baseball majeur est maintenant menée 3-2 par le club de la Géorgie.

Dans l’affrontement du jour, les Astros ont pris les devants grâce à une production de trois points en cinquième manche. Le premier point a été obtenu quand Martin Maldonado a obtenu un but sur balles qui a poussé Carlos Correa au marbre. Cela a créé l’égalité 5 à 5.

Quelques instants plus tard, Marwin Gonzalez a frappé un simple qui a permis à deux de ses coéquipiers de fouler la plaque. Les Astros ont alors pris les devants et n’ont plus regardé par l’arrière par la suite.

Les vainqueurs de ce duel ont d’ailleurs ajouté à leur avance avec des simples de Maldonado et de Correa, respectivement en septième et en huitième manche.

Maldonado est devenu le premier joueur de l’histoire du baseball majeur a produit des points sur un simple, un ballon-sacrifice et un but sur balles lors d’un affrontement éliminatoire.

Chez les Braves, le match s’était amorcé en force. Au premier engagement, Adam Duvall a expédié la balle à l’extérieur des limites du terrain, alors que tous les coussins étaient occupés par ses coéquipiers. Freddie Freeman a aussi réussi un circuit pour Atlanta, et ce, en troisième manche.

Les deux formations se retrouveront lundi soir pour le sixième match de la Série mondiale. Celle-ci retourne d’ailleurs à Houston, où les deux clubs ont séparé les honneurs des deux premières rencontres.