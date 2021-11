Les cinémas renaissent

Le mois d’octobre a été salvateur pour les cinémas. Revigoré par le succès de gros canons hollywoodiens comme Venom 2, Mourir peut attendre et Dune, le box-office nord-américain vient de connaître son mois le plus lucratif depuis février 2020.

Ainsi, du 1er au 31 octobre, plus de 637 M$ ont été engrangés dans les cinémas des États-Unis et du Canada (incluant ceux du Québec), selon les chiffres compilés par l’agence ComScore. Il s’agit du mois le plus rentable au box-office nord-américain depuis le début de la pandémie.

Même si ces résultats sont encourageants, les recettes générées par les ventes de billets dans les cinémas américains et canadiens demeurent encore en deçà des niveaux observés avant la pandémie. Les 637 M$ engrangés en octobre 2021 au box-office nord-américain ne représentent que 68 % des recettes amassées pendant le même mois, en 2019. Les experts, à Hollywood, prédisent toutefois que le taux de fréquentation dans les cinémas continuera d’augmenter graduellement jusqu’aux Fêtes, traditionnellement une des périodes les plus achalandées de l’année dans les salles obscures.

Au Québec aussi

Au Québec, on note aussi une embellie dans les salles obscures depuis le début octobre. L’arrivée des températures automnales et la reprise des représentations au maximum de la capacité des salles ont donné un bon coup de main aux propriétaires de cinémas.

« En fin de semaine, on était à 85 % de notre chiffre d’affaires normal pour le dernier week-end d’octobre. C’est un sommet depuis le début de la pandémie », s’est réjoui le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo.

M. Guzzo note lui aussi une amélioration graduelle de l’achalandage dans ses complexes depuis l’été passé : « Si je regarde mois par mois, on a fait 26 % de notre chiffre d’affaires normal en juin. En juillet, on est monté à 48 %, puis à 59 % en août. On a baissé à 42 % pour septembre mais, en octobre, on a fait un bond à 62 %. Je m’attends à ce que ça continue à monter jusqu’aux Fêtes. »

Les succès d’octobre au box-office nord-américain :

Venom : ça va être un carnage : 190 M$

Mourir peut attendre : 133 M$

Halloween tue : 85 M$

Dune : 69 M$

La famille Addams 2 : 53 M$