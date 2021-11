Les gerçures mentales des enfants

Comment vont les enfants ? C’est la question que je me posais cette semaine alors que l’école est recommencée depuis deux mois.

J’ai recueilli les témoignages d’une psychologue scolaire et d’une directrice d’école primaire. Leur constat : la pandémie a causé et cause encore beaucoup de souffrance chez certains jeunes.

Léa qui ne voulait plus sortir de sa classe de peur de croiser les autres élèves. Youssef qui s’empêchait de jouer au ballon parce qu’il était terrorisé à l’idée de toucher à des choses que les autres ont manipulées. Mia qui s’est sentie jugée quand sa classe a dû fermer à la suite de son diagnostic positif de COVID-19. Kim qui veut se faire vacciner, mais qui s’en fait empêcher par ses parents. Anxiété, désarroi et pensées suicidaires : la détresse s’immisce à l’école et ce n’est pas sans conséquence.

Tout comme sur les mains du petit Adam qu’il se lave compulsivement, la pandémie a laissé et laisse encore des gerçures dans la psyché de plusieurs enfants.

En faisons-nous assez ?

On pouvait lire dans un rapport de l’UNICEF publié récemment que les enfants du monde « risquent de ressentir les effets de la COVID-19 sur leur santé mentale [...] pendant de nombreuses années ». Minimisons-nous l’ampleur des impacts à long terme qu’aura eus la pandémie sur eux ? Quel genre de génération en découlera-t-il ? Et quand ces enfants auront grandi, diront-ils que nous avons tout fait en tant que société pour les protéger ?

Avant d’avoir des réponses, c’est à nous et au gouvernement de nous interroger sur ce qu’on peut faire de plus pour préserver les adultes de demain et les épargner davantage.

Ce n’est pas une petite crème achetée en pharmacie qui pourra apaiser leurs gerçures mentales, mais bien un onguent de bienveillance, d’écoute et de soutien qu’il est important de leur appliquer tous les jours.

Les enfants font preuve d’une grande résilience, à nous de protéger leur insouciance.