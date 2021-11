Montréal-Nord: les cols bleus discriminés interpellent les mairesses

Les cols bleus «racisés» de Montréal-Nord et le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), qui les représentent, interpellent la mairesse de Montréal Valérie Plante, et celle de l’arrondissement Christine Black, pour qu’elles suspendent immédiatement toute négociation sur le règlement des griefs des employés concernés.

Dimanche, ils avaient tenu une conférence de presse pour dénoncer un manque de suivi aux recommandations des rapports d’enquête sur le racisme systémique dans l’emploi à l’arrondissement, produits en mai dernier.

Or, à la suite de leur sortie, ils ont appris par le biais de deux communiqués que l’arrondissement et le syndicat négocient pour le règlement de leurs griefs, sans qu’ils ne soient consultés. Cela, alors que les communiqués indiquent le contraire.

«[Ça] démontre que la demande de réparation de la part des cols bleus racisés est en train d’être étouffée. Le racisme systémique dans l’emploi n’est même pas mentionné dans le communiqué de l’arrondissement», a déclaré Fo Niemi, directeur général du CRARR.

Les cols bleus concernés dénoncent un problème dans la défense de leurs droits et un manque de bonne foi de la part de l’arrondissement. Ils prévoient déposer cette semaine une plainte de défaut de représentation auprès du Tribunal administratif du travail.

«À son arrivée au pouvoir, l'équipe de M. Prosper va s'assurer que le climat de travail dans l'arrondissement soit sain et exemplaire pour l’ensemble des employés. D’ailleurs, c'est en reconnaissant un problème qu'on est véritablement en mesure de le régler», a indiqué Mme Plante par le biais de son attachée.

En mai, un rapport d’enquête commandé par la Ville révélait que des cols bleus issus de minorités visibles étaient victimes de discrimination au sein de l’arrondissement, alors que les tâches les plus ingrates leur étaient attribuées et qu’ils étaient écartés pour des promotions et postes plus intéressants.