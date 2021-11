Plusieurs absents

À la suite de cet éreintant voyage sur la côte ouest américaine, on s’attendait, comme c’est habituellement le cas, à ce que les joueurs du Canadien obtiennent congé. D’autant plus que le Tricolore disputera trois rencontres au cours des cinq prochains jours. Dominique Ducharme avait plutôt convié ses ouailles à un entraînement en bonne et due forme, lundi.

« On veut être meilleurs. On ne sera pas meilleurs en attendant chez nous. C’est en se retroussant les manches qu’on va le devenir », a expliqué Ducharme.

Sauf que plusieurs soldats manquaient à l’appel. À la liste d’absences qui s’allonge, il faut ajouter les noms de Brendan Gallagher et de Jeff Petry.

L’entraîneur-chef du Canadien a mentionné qu’une décision serait prise pour chacun d’eux, dans les heures précédant le match face aux Red Wings de Detroit, mardi soir.

Edmundson, pas prêt

Joel Edmundson, que Ducharme espérait voir au retour de l’équipe à Montréal, doit ajouter deux autres semaines à sa convalescence.

« Les raisons pour lesquelles il s’est absenté [la maladie de son père] sont très valables. Par contre, elles ont ralenti sa progression. Mais il va de mieux en mieux », a-t-il affirmé.

Norlinder de retour

À l’inverse, il y avait un visage qu’on n’avait pas vu depuis un bail : celui de Mattias Norlinder. Blessé pendant le camp d’entraînement, le Suédois de 21 ans s’entraînait avec le groupe pour la première fois de la saison.

« Il est rétabli à 100 %. Il peut s’entraîner avec contact. Ça fait un mois qu’il n’a pas patiné. Il a du travail à faire, mais éventuellement, s’il fait du bon travail, on pourrait le voir dans un match », a prévenu Ducharme.

Paquette suspendu

Cédric Paquette a finalement été suspendu pour deux matchs lundi, à la suite de sa mise en échec aux dépens de Trevor Zegras, des Ducks d’Anaheim, dimanche.

À mi-chemin dans la première période, le Québécois a frappé durement le jeune attaquant, qui faisait face à la bande au moment de l’impact.

Pendant que Zegras reprenait ses esprits sur la glace, Paquette a reçu la visite de Sonny Milano. Le Québécois a écopé d’une pénalité majeure et d’une inconduite de partie, et Vinni Lettieri en a profité pour donner l’avance aux favoris locaux, qui ont finalement triomphé 4 à 2.

– Avec l’Agence QMI