Pourquoi la COP26 ne sera pas un succès

Il ne faut pas aller bien loin pour comprendre pourquoi les objectifs de la COP26 ne seront pas atteints à temps. Le Québec recèle d’excellents exemples d’obstacles qui freinent la lutte contre le réchauffement climatique.

En deux mots, les villes deviennent de moins en moins plaisantes, tandis que l’étalement urbain explose et que l’exode vers les campagnes s’amplifie.

Prenez le REM. Dans sa partie est, il rendra la vie en ville extrêmement désagréable. (On se demande quels coûts astronomiques supplémentaires entraîneront les nombreux procès pour perte de jouissance et pour dévaluation que les propriétaires des immeubles riverains ne manqueront pas d’entamer contre la Caisse.)

Le REM va aussi amplifier l’étalement urbain. Pourquoi se priver d’une belle maison avec un grand terrain quand on habite à 30 minutes de REM du centre-ville ?

Le problème est similaire pour le troisième lien à Québec.

La solution ne consiste ni à amplifier la densité en ville, en construisant par exemple de grandes tours d’habitation détestables et inhumaines, ni à favoriser l’étalement urbain. Il consiste à aider l’expansion des villes de petite et moyenne envergure, en soutenant leur autonomie par des commerces de proximité, plutôt que des centres d’achat.

Les progrès d’internet et la nouvelle mode du travail à la maison facilitent ce genre de développements urbains.

Mais allez dire à Montréal ou à Québec qu’elles ne peuvent plus s’étendre, qu’elles ont atteint leur population maximale.

Allez expliquer aux promoteurs immobiliers qu’ils ne peuvent plus construire de tours de condos dans les grandes villes.

Essayez d’interdire aux grandes chaînes de construire leurs commerces au milieu de bêtes espaces de stationnement.

Tentez d’obliger les réfugiés et les immigrants à s’établir hors des grands centres urbains.

Bonne chance.

Mode de vie

En Amérique du Nord, et souvent ailleurs aussi, le problème du réchauffement climatique est celui du mode de vie et des intérêts immédiats de grands acteurs économiques.

Rien ne va changer pour le moment. Le gouvernement de Joe Biden négocie les adaptations aux changements climatiques à condition que le mode de vie américain demeure le même.

Le développement de l’industrie du tourisme dans l’espace constitue un bel exemple de pollution et de gaspillage où nous entraîne cette logique incontrôlée.

Mais encore une fois, il n’y a pas à chercher si loin.

Taxis volants

Le rêve des taxis volants participe à la même vision irrationnelle. On oublie vite que ce genre de véhicules entraînera d’importantes nuisances sonores et visuelles. En fin de compte, la qualité de la vie urbaine diminuera encore, l’étalement urbain s’accélérera, la consommation d’énergie augmentera et le climat se déréglera un peu plus.

Le pire est que les pays en voie de développement cherchent à copier le mode de vie américain.

Au fond, le problème du réchauffement climatique est plus culturel et financier que technologique ou autre chose.