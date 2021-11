Suspects recherchés pour le vol de plus d’un demi-million de motoneiges et de zinc

La police de Saint-Eustache a rendu public lundi des photos de deux suspects recherchés depuis le mois d’août concernant un dossier de fraude et de vols de cargaisons de motoneiges et de zinc valant plus d’un demi-million de dollars.

Selon les autorités, les suspects auraient réussi leur coup en utilisant de fausses identités. Ils seraient ainsi parvenus à dérober une cargaison de motoneiges d’une valeur de 450 000 $ et une autre de zinc, valant 60 000 $.

La police n’a cependant pas donné davantage d’informations quant à l’endroit où le crime a été commis.

Toute personne qui reconnaîtrait les suspects est invitée à communiquer avec l’enquêteur Léandre Forget, au 450 974-5001 poste 5382.

