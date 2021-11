Une quarantaine d’activités illicites interceptée en mer par le Canada

Le Canada et ses partenaires ont permis de détecter 42 infractions en matière de gestion des pêches, dont 25 sont considérées comme graves, dans le cadre de l’opération North Pacifique Guard, qui s’est conclue lundi.

L’aéronef de Pêches et Océans Canada, basé au Japon, a détecté et recueilli des éléments de preuve d’activités illégales de trafic d’ailerons de requins et de déversement de déchets dans le Pacifique. Ces activités illicites devraient par ailleurs faire l’objet d’une enquête et seront traitées par les États du pavillon concernés.

L’opération menée par les agents des pêches du Canada et leurs homologues des États-Unis, de la Corée et du Japon, avait pour but d’aider à protéger les moyens de subsistance, les stocks de poissons et les écosystèmes marins du Canada, mais aussi de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l’échelle de la planète, et à mieux comprendre les préjudices que peuvent subir les stocks de poissons migratoires, comme le thon et le saumon du Pacifique.

«La pêche illicite, non déclarée et non réglementée sape la réglementation internationale et l’intendance d’espèces océaniques essentielles. Elle trompe des millions de personnes vivant dans les communautés côtières sur leurs revenus durement gagnés, et cause de graves dommages à nos écosystèmes marins», a souligné par voie de communiqué Joyce Murray, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée contribue de manière importante au déclin des stocks de poissons et à la destruction de l’écosystème marin partout sur la planète. Cette pratique représenterait environ 30 % de l’ensemble des activités de pêche dans le monde et équivaut à environ 26 millions de tonnes de poissons rapportant 23 milliards $ par année.

Cette activité nuit à la sécurité alimentaire, aux droits de la personne et à la stabilité économique de millions de personnes vivant dans les collectivités côtières, y compris au Canada, a fait savoir le ministère des Pêches du Canada, par voie de communiqué.

L’opération annuelle North Pacifique Guard a donc été l’occasion pour les pays participants de faire appliquer la loi des nations du Pacifique, de dissuader la pêche illicite et d’assurer le respect des lois.