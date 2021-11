POIRIER (née CHARTRAND)

Jeannette



À Montréal, le 30 octobre, à l'âge de 96 ans, est décédée Jeannette Chartrand, épouse de feu Lionel Poirier.Elle laisse dans le deuil ses fils Bernard (Lise Boivin) et Richard (Hélène Masson), ses petits-enfants Benoit (Annie), Marie-Josée (Denis), Guillaume, Isabelle et Mathieu (Caroline), ses arrière-petits-enfants Laurence, Benjamin, Thomas et Matis, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage (50 personnes à la fois) le mercredi 3 novembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le jeudi 4 novembre dès 9 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le jeudi 4 novembre à 11 h en l'église St-Jean-Vianney 6421, 25e Avenue Montréal, Qc, H1T 3L5.