Air Canada réduit sa perte à 640 M$ au troisième trimestre

Air Canada continue d’enregistrer des pertes nettes, selon les résultats financiers du troisième trimestre dévoilés mardi, mais s’attend à de meilleures performances avec la levée des restrictions sanitaires et la reprise des voyages.

• À lire aussi - Transport aérien régional: près de 1 milliard $ de manque à gagner pour Québec

• À lire aussi - Grand discours en anglais au Québec: tollé et plaintes contre Air Canada

Le transporteur aérien a réduit sa perte nette à 640 millions $, soit une perte par action diluée de 1,79 $, durant le troisième trimestre se terminant le 30 septembre, contre une perte de 685 millions $ (2,31 $ par action diluée) au trimestre correspondant de l’année 2020.

Même s’il est négatif de 67 millions $, le bénéfice avant intérêt, impôts et dotation aux amortissements (BAIIDA) constitue une amélioration, par rapport au résultat négatif de 554 millions $ du troisième trimestre de 2020, soit une progression de 487 millions $.

La génération du capital net s’est établie à 153 millions $, ce qui constitue une amélioration sensible par rapport aux prévisions de la compagnie qui s’attendait à un épuisement du capital net variant entre 280 M$ et 460 M$.

Les produits d’exploitation ont progressé de 757 millions $ pour atteindre plus de 2,1 milliards $.

Le transporteur public a profité du niveau record des produits fret qui ont dépassé 1 G$ pour l’exercice à ce jour, alors que les liquidités non soumises à restrictions sont évaluées à 14,4 G$ durant le trimestre considéré.

«Nous sommes encouragés par les tendances favorables en matière de revenus et du trafic au troisième trimestre, soit de fortes augmentations des produits passages dans les principales divisions géographiques, des résultats records pour le transport de fret et des améliorations considérables tant pour Vacances Air Canada qu'Aéroplan», a réagi par communiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada.

À VOIR AUSSI