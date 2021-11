[BALADO] Comprendre la COP26

On y fait de grandes promesses, on y tient de beaux discours, on y prend d’ambitieuses résolutions, mais les objectifs semblent hors de portée.

• À lire aussi: [BALADO] Fonte des glaciers, les carottes sont cuites

Et la volonté des états de se retrousser les manches reste imperceptible.

Mais cela demeure un événement hautement médiatisé. Qu’est-ce au juste que la COP?