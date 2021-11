Chalet saccagé à l'Halloween: le cauchemar de tous les propriétaires

Les images qui ont circuler en fin de semaine démontrant les nombreux bris dans un chalet loué représente un véritable cauchemar pour les propriétaires de résidences secondaires.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Halloween d’horreur pour les proprios d’un chalet saccagé

«C’est sûr que c’est le scénario que tous propriétaires de chalets cherchent à éviter», a admis le cofondateur de Monsieur Chalet, Philippe Hamel.

De passage à l’émission Denis Lévesque, mardi, le cofondateur de Monsieur Chalet précise que la prévention est sans doute l’une des seules manières pour éviter qu’un événement de la sorte se reproduise.

«Les réservations qui sont réalisées dans de courts délais, 21 jours et moins (pourraient être suspicieuses) posez beaucoup de questions, demandez des virements intéracts, demandez plusieurs pièces d’identité des responsables sur place. Ce sont des façons d’éviter que ces évènements-là se reproduisent», explique M. Hamel.

Chez Monsieur Chalet, le cofondateur a mentionné qu’il avait refusé une centaine de réservations pour la fin de semaine de l’Halloween puisqu’elles étaient propices à des débordements.

«C’est sûr qu’il y a des périodes de l’année comme à l’Halloween et la Saint-Jean-Baptiste qui sont des fêtes plus problématiques et cette année avec les restrictions sanitaires que l’on voyait dans les bars, j’ai l’impression que les gens se sont tournées vers la meilleure alternative qui étaient des regroupements dans des résidences privées ou dans ce cas-ci le locatif court terme.»

Voyez l’intégrale de l’entrevue du cofondateur de Monsieur Chalet dans la vidéo ci-dessus.