Comment améliorer ma vie?

Je travaille dans le même domaine depuis 18 ans et je gagne bien ma vie, mais je m’ennuie dans un travail qui ne m’a jamais passionné. J’ai étudié dans un domaine scientifique pour plaire à mes parents, eux qui étaient réfractaires à toute prise de risque. Je me retrouve donc à 40 ans devant le vide d’une existence où en plus, je n’ai plus de compagne. La dernière m’ayant laissé il y a six mois après huit ans de vie commune parce que je ne me décidais pas à faire un enfant avec elle, même si je l’aime profondément.

Je ne sais pas si c’est la solitude qui me rend comme ça, mais je me sens dans un cul-de-sac où l’obligation de décider de mon avenir me fige. Comment savoir si je vais réussir en affaires alors que c’est là que j’aurais dû faire ma vie? Comment me lancer dans l’aventure sans être certain d’avoir les qualifications? Je sais que je pourrais compenser en suivant des cours du soir ou par correspondance, mais je crains de manquer d’énergie.

Le seul plan où j’ai une certaine sécurité, c’est celui des finances. Je dispose d’un petit magot que j’ai amassé, auquel s’ajoute un héritage de mon père décédé l’an dernier. Comment savoir si mon idée est une bonne idée ?

Un gars indécis

Vous n’aurez jamais de réponse à vos questions tant et aussi longtemps que vous ne prendrez pas le risque d’essayer quelque chose. Je sens que vos parents ont eu une énorme influence, en ce qu’ils ont réussi à éteindre en vous tout élan entrepreneurial. À moins que vos peurs inconscientes soient plus fortes que toute envie d’aller de l’avant. Et ce qui m’amène à penser ainsi, c’est qu’elles se sont même transposées sur le plan amoureux. Hésiter encore à avoir des enfants rendu à 40 ans tout en aimant la mère potentielle, en illustre l’ampleur.

Il n’est jamais trop tard pour consulter un orienteur, tout comme de solliciter une aide psychologique pour départager le vrai du faux dans toutes vos peurs. En attendant de procéder avec des professionnels, pourquoi ne pas prendre une feuille avec deux colonnes pour y inscrire les plus et les moins de chacune des décisions à savoir : 1. Rester dans votre emploi actuel ou 2. Vous lancer en affaires.

Sans oublier de noter ce que vous gagneriez et ce que vous perdriez avec l’une ou l’autre des options, en fonction de ce qui est le plus fort en vous : stimuler votre créativité, ou observer le statu quo pour ne rien déranger dans votre quotidien.