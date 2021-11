Fidèle à la Maison Dauphine

Guylaine Tremblay est fidèle. Quatre ans après s’être jointe à la cause, elle poursuit son association avec les jeunes de la rue.

« Je crois en cette cause. Il faut rester et être présente », a lancé la comédienne, de passage à Québec, pour parler de l’OPEN HOUSE de la Maison Dauphine, qui sera présenté le 23 novembre au Palais Montcalm.

L’édition 2021 mettra en vedette Rémi Chassé, France D’Amour, Christian Marc Gendron, Jean Ravel et Manon Séguin.

On retrouvera aussi Liana Bureau, Émilie Baillargeon, Christian B. Poulin, Gabriel-Antoine Vallée, 16 choristes et un groupe de musiciens sous la direction musicale de Hubert Maheux.

Le spectacle permettra de suivre, en cinq tableaux artistiques, le parcours d’un jeune qui veut se sortir de la rue.

Les bénéfices de l’OPEN HOUSE serviront au développement et au maintien de la gratuité des services offerts aux jeunes de la rue, âgés de 12 à 35 ans, accueillis chaque jour, depuis près de 30 ans, par la Maison Dauphine. L’argent et les dons sont le nerf de cette guerre.

L’organisme offre un service alimentaire, l’École de la rue, un service d’hébergement d’urgence et autres services spécialisés et appropriés.

« Je ne peux pas concevoir que des jeunes soient obligés de dormir dehors. Ça ne m’entre pas dans la tête. Ces jeunes, c’est le monde de demain », a-t-elle laissé tomber lors d’un entretien.

La Maison Dauphine accompagne les jeunes en difficulté de Québec dans leur cheminement vers une pleine autonomie et pour faciliter leur intégration dans la société.

Un déclic

Tout au début de son implication, en 2017, Guylaine Tremblay, qui a déjà habité à Québec, ne croyait pas que la situation était aussi importante et préoccupante.

À peu près 700 jeunes fréquentent, chaque année, cette maison située à l’angle des rues d’Auteuil et Dauphine.

« C’est lorsque je suis arrivée à la Maison Dauphine que j’ai vu toutes ces belles faces-là et que j’ai constaté l’étendue du problème. Il y a de plus en plus de jeunes qui vivent dans la rue et dans une ville qui n’est pas considérée comme étant pauvre », a précisé la coprésidente d’honneur.

La comédienne explique que ces jeunes attendent un déclic et une poussée dans le dos pour les propulser vers l’avant.

« Ils sont comme tout le monde. Ils veulent être heureux », a-t-elle fait remarquer.

Guylaine Tremblay a le souvenir d’un jeune de 29 ans qui venait de compléter son cinquième secondaire.

« Il venait, enfin, de retrouver son estime de soi. Il était neuf heures du matin et il portait son “smoking”, même si le bal des finissants avait lieu en soirée. C’était émouvant », a-t-elle raconté.

► Les billets pour l’Open House de la maison Dauphine sont en vente sur le site du Palais Montcalm.