Forte hausse des passagers à l’aéroport Montréal-Trudeau depuis trois mois

L’Aéroport Montréal-Trudeau (YUL) a enregistré 1,9 million de passagers durant le troisième trimestre de 2021, soit une augmentation de 216,6 % comparativement à la même période en 2020.

Le nombre de passager demeure cependant loin de son niveau prépandémie, avec un nombre de passagers 68 % moins élevé au troisième trimestre de 2021 par rapport à la même période en 2019.

La hausse de l’achalandage contraste avec les résultats d’Aéroports de Montréal (ADM) annoncés mardi pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2021. Le trafic à YUL, qui a totalisé 2,8 millions passagers, a connu une diminution de 41,5 % par rapport à 2020.

Plus précisément, le trafic international a connu une baisse de 55,1 %, le transfrontalier (États-Unis) a observé une décroissance de 59,2 %, tandis que le domestique a décru de 14,9 % par rapport à l'année 2020.

Malgré tout, le BAIIA, soit l'excédent des produits par rapport aux charges avant impôts, charges financières, amortissement, dépréciation et quote-part des résultats d'une coentreprise, s'est établi à 31,3 millions $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Cela représente une amélioration de 42,5 millions $ ou 379,5 % comparativement au BAIIA négatif de 11,2 millions $ pour la période correspondante de 2020.

Pour les neuf mois, le BAIIA est de 19,8 millions $, en diminution de 16,5 millions $ ou 45,4 % par rapport à 2020.

Les investissements en capital d'ADM, réduits à l'essentiel, ont atteint 13,9 millions $ au cours du troisième trimestre de 2021 et 44,2 millions $ pour les neuf mois de 2021. Les investissements à YUL et à YMX ont été financés par la dette à long terme.

Le PDG d’ADM, Philippe Rainville, croit que la vaccination des travailleurs et passagers renforcera la reprise.

«Alors que les derniers mois nous ont démontré que les passagers se sentent de plus en plus à l'aise avec l'idée de voyager et que le taux de fréquentation de nos installations pour la saison estivale a dépassé nos prévisions initiales, nous sommes résolument optimistes quant à l'avenir de notre industrie», a-t-il indiqué.